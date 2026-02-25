IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Зеленски за ремонта на руския петролопровод „Дружба“: Орбан да потърси Путин

Украинският президент смята поправките по него за опасни и ненужни

25.02.2026 | 07:00 ч. 117
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ремонтът на петролопровода „Дружба“, който е от ключово значение за доставките на руски петрол, е ненужен, въпреки натиска от страна на Унгария и Словакия, предаде ДПА.

„И за какво? Да се ремонтира за какво? Да губим хора. Мисля, че това е много висока цена“, каза Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Киев.

По думите му

руската армия умишлено атакува аварийните екипи извършващи ремонтните дейности

съобщи БТА.

Според Зеленски унгарският премиер Виктор Орбан, който блокира помощта за Украйна заради липсата на доставки по петролопровода „Дружба“, трябва да се обърне към Москва.

Свързани статии

„Русия разруши тези петролопроводи няколко пъти“, каза Зеленски. По неговите думи Орбан трябва да поиска от Кремъл прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. „Не е редно нещата да се случват така,

не може Русия да руши, а Украйна да поправя щетите“

посочи украинският президент.

Зеленски също така заяви, че руският петрол, който служи за финансиране на войната на Москва срещу Украйна, няма място на европейския пазар.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленски орбан дружба путин ремонт
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem