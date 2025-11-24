Конвоят с Благомир Коцев пристигна в затвора във Варна

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17 часа, съобщава БНР-Варна.

Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха "Благо, с теб сме!".

Заседанието на Варненски окръжен съд е насрочено за 27 ноември, а съдия-докладчик е Светла Даскалова.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение "задържане под стража".