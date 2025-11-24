IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Конвоят с Благомир Коцев пристигна в затвора във Варна

Пред затвора бяха съпругата, бащата и приятели на Коцев

24.11.2025 | 17:11 ч. Обновена: 24.11.2025 | 17:11 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17 часа, съобщава БНР-Варна.

Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха "Благо, с теб сме!".  

Заседанието на Варненски окръжен съд е насрочено за 27 ноември, а съдия-докладчик е Светла Даскалова.

В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта. 

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение "задържане под стража".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Благомир Коцев затвор Окръжен съд дело Варна кмет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem