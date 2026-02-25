Кабинетът прие проекта за промени на удължителния закон за бюджета

Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета, съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след заседанието на правителството.

По думите му с промените се дава възможност, при последващо одобрение от Народното събрание, действието на удължителния закон да не бъде ограничено до 31 март, а да продължи до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г. „Така осигуряваме непрекъсваемост в работата на държавата“, посочи финансовият министър.

Клисурски уточни, че план-сметката няма да бъде увеличавана. Той отбеляза, че в приетата вече план-сметка са заложени малко по-високи стойности за секциите в чужбина и на този етап е възможно единствено намаление, но не и увеличение на разходите.

Премиерът Андрей Гюров е възложил на Министерството на финансите да събере информация от всички министри и министерства относно сключени договори по обществени поръчки, предстоящи плащания и вече извършени авансови плащания, съобщи още Клисурски. Данните са обобщени, като предстои съществен анализ. Целта е защита на публичния интерес и на конкуренцията, както и гарантиране, че всеки евроцент публичен ресурс се използва по предназначение.

Като пример той посочи обществена поръчка на стойност 500 млн. евро за доставка и поддръжка на нови мантинели по републиканската пътна мрежа, възложена чрез Агенция "Пътна инфраструктура". По случая Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разпоредило одит. Има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисии при избора на изпълнители, както и за цени, които биха могли да надвишават предварително заложените прогнозни стойности по поръчката, посочи Клисурски. При наличие на допълнителна информация тя ще бъде предоставена публично.

Финансовият министър открои и две други важни промени в проекта. Първата е свързана с общините, уточни Клисурски. Той посочи, че вторият удължителен закон ще либерализира възможността те да извършват по-високи разходи от досегашно допустимите. Освен до нивата от предходната година, общините ще могат да разходват и допълнително събраните от тях местни данъци и такси. Според Клисурски това ще даде „глътка въздух“ на местната власт и ще позволи да не се стопират инвестиционните процеси по места.

Друг акцент в проекта са текстове, изготвени съвместно с Министерство на отбраната, с които парламентът да упълномощи Министерския съвет да сключи споразумения с Европейска комисия по механизма SAFE. По думите на Клисурски става въпрос за средства в размер на над 3 млрд. евро за проекти за модернизация на отбраната.

Чрез преходните и заключителните разпоредби на законопроекта не се предлагат промени в други закони, допълни министърът.