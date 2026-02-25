Зарков зачеркна за листите депутатите от БСП, които бламираха ветото на Йотова

“Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от БСП-Обединена левица. Това са представители от кабинета “Желязков“ - Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев”, заяви лидерът на левицата Крум Зарков след гласуването.
Зарков подчерта, че с това тяхно действие те не само не са се съобразили с решението на Изпълнителното бюро на партията, но и са допринесли за нарушаването на Конституцията, която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани.
“Поведението им е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент. Благодаря на останалите депутатите от БСП, които отстояха принципите, които са залегнали в основата на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени и които очевидно ще ни бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание”, каза Зарков в кулоарите на НС.
Лидерът на левицата заяви, че ще трябва да бъдат преодолени щетите, които същите тези хора са нанесли и които „очевидно ще продължат да бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание".
"Ние продължаваме напред по друг път", каза Зарков.