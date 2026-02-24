Пиарът на ГЕРБ: Тази политическа хунта не е спечелила избори, а вече провежда преврат

Пиарът на ГЕРБ нарече новата власт политическа хунта, която още не е спечелила избори, но вече провежда преврат. Никола Николов се аргументира с факта, че кабинетът "Гюров" е освободил всички областни управители, но от 28-те назначени били само от ПП-ДБ, се едно изключение на БСП/Радев, както уточнява Николов.

"Вече е сигурно: изборите няма да бъдат честни! Тази вечер служебният премиер смени всички 28 областни управители. Всички, които са назначени на техните места, са САМО от ПП-ДБ!", написа във Фейсбук пиарът на ГЕРБ Николов.

Свързани статии Чистка: Назначени са нови 28 областни управители

Ето какво твърди още той на страницата си:

Тази политическа хунта не е спечелила избори и

няма право да провежда подобен преврат

От това действие на служебното правителство категорично и завинаги стават ясни най-малко 2 важни неща:

1. Андрей Гюров не е независим, а марионетка на ПП и ДБ!

2. Служебният кабинет няма да организира честни избори по правилата, а изборите ще бъдат политическа вакханалия на ПП-ДБ!

Запознайте със списъка на новите областни управители и техната политическа ангажираност и си направете изводите:

1. Благоевград - Николай Куколев - ПП

2. Бургас - Добромир Гюлев - ДБ

3. Варна - Атанас Михов - ПП

4. Валентин Михайлов - Велико Търново - ПП

5. Видин - Иван Иванов - ДСБ

6. Враца - Стефан Стефанов - ПП

7. Габрово - Асен Даскалов - ДСБ

8. Добрич - Асен Атанасов - ПП

9. Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ

10. Кюстендил - Кристиан Иванчов - ПП

11. Ловеч - Поля Върбанова - ДСБ

12. Монтана - Михаил Иванов - ДСБ

13. Пазарджик - Любомир Гечев - ПП (зам.-кмет на Куленски)

14. Перник - Георги Недев - ДСБ

15. Плевен - Александър Йотков - ДБ

16. Пловдив - Владислав Попов - ПП

17. Русе - Орлин Пенков - ПП

18. Разград - Огнян Обрешков - ДБ

19. Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП

20. Сливен - Маринчо Христов - ПП

21. Смолян - Зарко Маринов - ДБ

22. София - Вяра Тодева - ПП

23. Софийска област - Иван Димитров - ДБ

24. Стара Загора - Ива Радева - ДСБ

25. Търговище - Радослав Бойчев - ПП

26. Хасково - Гинка Райчева - ПП

27. Шумен - Марин Маринов - ПП

28. Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП

Както се казва - по делата им ще ги познаете… И най-вече - Андрей Гюров, завършва поста си Никола Николов.