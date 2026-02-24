Пиарът на ГЕРБ: Тази политическа хунта не е спечелила избори, а вече провежда преврат

Пиарът на ГЕРБ нарече новата власт политическа хунта, която още не е спечелила избори, но вече провежда преврат. Никола Николов се аргументира с факта, че кабинетът "Гюров" е освободил всички областни управители, но от 28-те назначени били само от ПП-ДБ, се едно изключение на БСП/Радев, както уточнява Николов.
"Вече е сигурно: изборите няма да бъдат честни! Тази вечер служебният премиер смени всички 28 областни управители. Всички, които са назначени на техните места, са САМО от ПП-ДБ!", написа във Фейсбук пиарът на ГЕРБ Николов.
Ето какво твърди още той на страницата си:
Тази политическа хунта не е спечелила избори и
няма право да провежда подобен преврат
От това действие на служебното правителство категорично и завинаги стават ясни най-малко 2 важни неща:
1. Андрей Гюров не е независим, а марионетка на ПП и ДБ!
2. Служебният кабинет няма да организира честни избори по правилата, а изборите ще бъдат политическа вакханалия на ПП-ДБ!
Запознайте със списъка на новите областни управители и техната политическа ангажираност и си направете изводите:
1. Благоевград - Николай Куколев - ПП
2. Бургас - Добромир Гюлев - ДБ
3. Варна - Атанас Михов - ПП
4. Валентин Михайлов - Велико Търново - ПП
5. Видин - Иван Иванов - ДСБ
6. Враца - Стефан Стефанов - ПП
7. Габрово - Асен Даскалов - ДСБ
8. Добрич - Асен Атанасов - ПП
9. Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ
10. Кюстендил - Кристиан Иванчов - ПП
11. Ловеч - Поля Върбанова - ДСБ
12. Монтана - Михаил Иванов - ДСБ
13. Пазарджик - Любомир Гечев - ПП (зам.-кмет на Куленски)
14. Перник - Георги Недев - ДСБ
15. Плевен - Александър Йотков - ДБ
16. Пловдив - Владислав Попов - ПП
17. Русе - Орлин Пенков - ПП
18. Разград - Огнян Обрешков - ДБ
19. Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП
20. Сливен - Маринчо Христов - ПП
21. Смолян - Зарко Маринов - ДБ
22. София - Вяра Тодева - ПП
23. Софийска област - Иван Димитров - ДБ
24. Стара Загора - Ива Радева - ДСБ
25. Търговище - Радослав Бойчев - ПП
26. Хасково - Гинка Райчева - ПП
27. Шумен - Марин Маринов - ПП
28. Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП
Както се казва - по делата им ще ги познаете… И най-вече - Андрей Гюров, завършва поста си Никола Николов.
