IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Българи и французи създават Международно училище за кулинария

То ще се намира в село Голяма Желязна

27.11.2025 | 14:37 ч. 0

Създава се Международно училище за кулинария и занаяти в село Голяма Желязна. Всеки, преминал обучението, ще получава и сертификат.

"Намерихме се по интересен начин. Всичко стартира от идеята ни да възродим училище. Първоначалната идея беше да рестартираме със занаяти. Ние сме кампус за гастрономия и занаяти. Първата фаза е кулинарното училище", сподели в "България сутрин" Росица Мутафчиева от училището по занаяти и готварство.

"От френска страна обменът на кадри е от изключително значение. Целта е да дойдат в България експерти, които да се свържат с българските партньори и да работят заедно", посочи мениджърът на френска кулинарна академия Софи Аврил за Bulgaria ON AIR.

Шефове от Балканите заедно с колеги от училището в Париж създават програмата.

"Нашите професионални шефове работят заедно с колеги в Париж, за да създадат фюжън меню. Имаме какво да покажем и нямаме търпение. Основната програма е френска и балканска кухня", уточни Мутафчиева.

Френският екип ще дойде с френски познания и ще изработят смесени модели, пряк продукт на колаборацията. Има строг изпит на края на всяка премината програма. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR храна кулинари
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem