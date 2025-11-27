Българи и французи създават Международно училище за кулинария

Създава се Международно училище за кулинария и занаяти в село Голяма Желязна. Всеки, преминал обучението, ще получава и сертификат.

"Намерихме се по интересен начин. Всичко стартира от идеята ни да възродим училище. Първоначалната идея беше да рестартираме със занаяти. Ние сме кампус за гастрономия и занаяти. Първата фаза е кулинарното училище", сподели в "България сутрин" Росица Мутафчиева от училището по занаяти и готварство.

"От френска страна обменът на кадри е от изключително значение. Целта е да дойдат в България експерти, които да се свържат с българските партньори и да работят заедно", посочи мениджърът на френска кулинарна академия Софи Аврил за Bulgaria ON AIR.

Шефове от Балканите заедно с колеги от училището в Париж създават програмата.

"Нашите професионални шефове работят заедно с колеги в Париж, за да създадат фюжън меню. Имаме какво да покажем и нямаме търпение. Основната програма е френска и балканска кухня", уточни Мутафчиева.

Френският екип ще дойде с френски познания и ще изработят смесени модели, пряк продукт на колаборацията. Има строг изпит на края на всяка премината програма.