Тагарев предупреждава: Падне ли Украйна, следващите сме ние

За сега няма сигнал за скорошно споразумение за мир в Украйна. Това заяви пред bTV бившият военен министър Тодор Тагарев по повод обявения план за мир в нападнатата от Русия държава.

Той допълни, че според него този план е по-скоро икономически.

"Предвижда много инвестиционни фондове, кой ще ги управлява и т.н."

"Русия даваше сигнали, че не е много съгласна с този план от 28 точки", разкри той.

И смята: "Ако падне Украйна - ние сме следващите".

"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли".

Президентът намеква, че Русия е победител - нямаме победители все още, допълни Тодор Тагарев.

"От пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област. За този "успех" тя е дала над 1 000 000 убити и ранени руски войници", коментира бившият военен министър.