Прекратяването на войната в Украйна е в интерес на Запада

Мирният план на президента Доналд Тръмп за Украйна предизвика остри реакции в Киев и в цяла Европа – и негативната реакция е показателна. В основата си планът представлява директен опит да се принуди украинският президент Володимир Зеленски да седне на масата за преговори и да направи отстъпки, на които той постоянно се е съпротивлявал. Но предложението, което сега се оформя, поставя и значителни изисквания към Москва – отстъпки, предназначени да направят всяка мирна сделка финансово изгодна за комерсиално настроената администрация на Тръмп. Освен че закрепва в закона политика на неагресия към Европа и Украйна, версията на плана, представена от г-н Тръмп миналата седмица, предлага Русия да позволи 100 милиарда щатски долара от замразените от Запада резерви на централната банка да бъдат насочени към водена от САЩ реконструкция на Украйна. Вашингтон ще прибере 50% от печалбата от това начинание. Останалите замразени руски активи, възлизащи на общо над 200 милиарда щатски долара, ще бъдат прехвърлени в отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия, натоварен с изпълнението на съвместни проекти, пише The Globe and Mail.

По-съществено е, че спешният стремеж на Америка да прекрати конфликта отразява стратегическо пренастройване: опосредстваната война с Русия вече не е в интерес на основните интереси на САЩ, Канада или дори Европа.

Всъщност, ожесточаващата война в Европа отвлича вниманието на САЩ от далеч по-сериозно предизвикателство: все по-настоятелния Китай, решен да измести Америка като водеща световна сила. Ако руската инвазия в Украйна е натоварила международния ред, китайското нападение срещу Тайван може да го разруши напълно. И колкото по-дълго Западът продължава да налива ресурси в Украйна, толкова по-голям става рискът Пекин да изчисли, че има възможност да задуши Тайван чрез принуда, блокада или бързо свършен факт.

Америка, обвързана с Европа, очевидно обслужва глобално експанзионистични амбиции на китайския президент Си Дзинпин.

И все пак предшественикът на Тръмп, Джо Байдън, затвори вратата на дипломацията с Москва и прие безсрочно обещание да подкрепя Киев „толкова дълго, колкото е необходимо“. На срещата на върха на Г-7 през 2023 г. САЩ, Канада и други държави-членки удвоиха усилията си, като поставиха максималистични условия – включително пълното и безусловно изтегляне на руските сили от цялата украинска територия. Този резултат беше неправдоподобен тогава и днес е още по-далеч от реалността.

Водената от САЩ стратегия за „хибридна война“ – превръщането на санкциите и глобалните финансови системи в оръжие – не е отслабила Русия достатъчно, за да промени бойното поле. Русия се е окопала и анексирала територията, която държи, и продължава да печели на бойното поле. Украйна, дори със значителни западни доставки на оръжие, няма капацитет да победи по-силния си враг на бойното поле.

Междувременно руските въздушни атаки нанасят все по-големи разрушения на Украйна. Още по-лошо за Киев е, че попълването на изтощените и обезсилени сили на фронтовата линия става все по-трудно, тъй като все по-голям брой мъже, отговарящи на условията за военна служба, бягат към страните от Европейския съюз, за ​​да избегнат изпращането им в окопите.

Войната разкри и тревожните слабости на западната армия. Западните запаси от боеприпаси се изчерпват много по-бързо, отколкото могат да бъдат възстановени. Капацитетът на Америка за производство на оръжия остава твърде ограничен за изискванията на дългосрочната конкуренция между великите сили.

Междувременно, продължителната война ускорява задълбочаващото се партньорство между Русия и Китай. От 2022 г. насам Пекин се превърна в незаменима финансова и индустриална жизнена артерия на Москва, изкупувайки руски петрол и газ на отстъпка, доставяйки ключова електроника и компоненти и помагайки на Кремъл да заобикаля санкциите . Оформя се де факто евразийска ос , чийто централен стълб е Китай.

Това е стратегическият фон, на който трябва да се разбира мирното предложение на Тръмп. Планът се стреми да принуди Киев да преговаря не защото каузата на Украйна е недостойна, а защото продължаването на войната е все по-противоречиво на западните интереси.

Във вторник Украйна сигнализира за подкрепа за рамката на мирното споразумение с Русия, но подчерта, че чувствителни въпроси трябва да бъдат решени на среща между президента Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Критиците твърдят, че споразумение с Москва само би окуражило експанзионизма на Китай. Но Си не се нуждае от уроци по опортюнизъм от Русия. Собственото безплатна експанзия на Китай – от Южнокитайско море до Хималаите – вече показва, че той напредва, когато среща слаба отпор. Това, което наистина би окуражило Пекин, са претоварените запаси от боеприпаси на САЩ и разсеяната индо-тихоокеанска стратегия.

За САЩ пътят напред е ясен. Договореното споразумение е единственият реалистичен начин за прекратяване на войната. Конфликт, който продължава безкрайно, не служи нито на дългосрочната сигурност на Украйна, нито на НАТО. Прекратяването му би освободило западния капацитет, би възстановило критичните запаси и би позволило на Вашингтон да насочи вниманието си към Индо-Тихоокеанския регион, нововъзникващия световен икономически и геополитически център, който вероятно ще оформи новия световен ред.

Мирният план на Тръмп приема реалността, че е в интерес на Америка да помогне за по-бързото прекратяване на тази война. Дипломатическото споразумение би било от полза и за канадците, като би намалило икономическата тежест, би намалило риска от по-широк конфликт с НАТО и би позволило на Отава да се съсредоточи върху Индо-Тихоокеанския регион, където все повече лежат дългосрочните интереси на Канада.