Скандал в Комисията по бюджета, Василев крещи: Кой разпореди това безобразие ВИДЕО

И тази година темата за бюджета се превръща в гореща точка между управляващите и опозицията. Изтегленият по-ранен час на Комисията по бюджет и финанси ядоса председателя на “Продължаваме промяната” Асен Василев, който нахлу в залата, питайки многократно: "Кой разпореди това безобразие".

“Няма да се случи тази комисия по този начин”, повтори на няколко пъти финансовият министър и обеща, че може да прави това до 18.00 часа, когато е насрочен протеста на ПП-ДБ. Василев на няколко пъти каза, че ситуацията е скандална.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ попита каква е причината да се вземе почивка в НС, за да се проведе извънредна бюджетна комисия и подчерта, че това е практика на хора, които се страхуват да има едно нормално заседание на бюджетна комисия.

Председателят на бюджетна комисия Делян Добрев обясни, че причината е, че от сутринта от ПГ на ПП-ДБ са поискали три почивки, за да може заседанието на комисията да продължи до късно тази вечер. “Съжалявам, че ви се провали събитието, което планирахте“, обърна се той към депутатите от ПГ на ПП-ДБ.

“Свиквате комисия в почивка за разглеждане на бюджети – за първи път се случва по такъв начин. Добре е да м

Добрев му отговори и го прати “да си пие хапчетата и се поинтересува дали лекарката е пристигнала, за да се погрижи за психичното здраве на Василев”.

Народният представител от ДПС-НН Йордан Цонев се закани да го изнесе и го попита “За кого се мислиш”.

“Недей вика“, обърна се към него Цонев.

“Няма по тъмно да приемате бюджета", каза още Василев и попита: “Толкова ли ви е страх?“

"Ти ли казваш, кой си ти? Господин никой. И аз съм член на тази комисия", отвърна му Цонев.

“Как ще гласувате бюджет в почивката на заседанието, вие нормални ли сте“, обърна се към управляващото мнозинство бившият финансов министър и продължи да повтаря, че “няма да се случи тази комисия по този начин“.

Колегата му Сабрутев допълни, че за първи път в последните 20 години се случва да се гласуват 90 млрд. лв. в почивката на парламента.

Скандалът ескалира още повече с крясъци между Ивайло Мирчев и Йордан Цонев. Стигна се и до намеса на квесторите и на служителите на НСО.

Асен Василев пожела комисията да се проведе, както беше планирано - в 14.15 ч.