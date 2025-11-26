10 билки за понижаване на холестерола

Когато нивата на холестерола са високи, билките и подправките могат да осигурят допълнителна подкрепа – наред с промените в цялостния режим на хранене и начин на живот. Макар че никоя от тях не е магическо лекарство, проучванията и отзивите от народната медицина показват, че определени билки помагат за намаляване на лошия холестерол (LDL), поддържат здрави кръвоносните съдове и повишават добрия холестерол (HDL).

Ето десет билки, които си заслужава да имате предвид:

1. Чесън

Активното вещество алицин може да потиска производството на холестерол в черния дроб и да спомага за понижаване на LDL холестерола.

2. Куркума

Съединението куркумин има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и показва потенциал за понижаване на LDL и триглицеридите.

3. Сминдух

Тези семена са богати на разтворими фибри, които свързват холестерола в червата и предотвратяват неговото усвояване.

4. Тулси

Тулси се използва в аюрведичната медицина. Подпомага липидния метаболизъм и може да понижи нивата на холестерола.

