10 билки за понижаване на холестерола

26.11.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Когато нивата на холестерола са високи, билките и подправките могат да осигурят допълнителна подкрепа – наред с промените в цялостния режим на хранене и начин на живот. Макар че никоя от тях не е магическо лекарство, проучванията и отзивите от народната медицина показват, че определени билки помагат за намаляване на лошия холестерол (LDL), поддържат здрави кръвоносните съдове и повишават добрия холестерол (HDL). 

Ето десет билки, които си заслужава да имате предвид:

1.   Чесън

Активното вещество алицин може да потиска производството на холестерол в черния дроб и да спомага за понижаване на LDL холестерола. 

2.   Куркума

Съединението куркумин има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства и показва потенциал за понижаване на LDL и триглицеридите. 

3.   Сминдух

Тези семена са богати на разтворими фибри, които свързват холестерола в червата и предотвратяват неговото усвояване. 

4.   Тулси

Тулси се използва в аюрведичната медицина. Подпомага липидния метаболизъм и може да понижи нивата на холестерола. 

Източник: 10 билки за понижаване на холестерола по естествен начин

