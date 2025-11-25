IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Попадналият на територията на Молдова е дрон „Гербер“, произведен в Русия

В момента мястото е отцепено и няма опасност за населението

25.11.2025 | 19:22 ч.
Дронът, приземил се тази сутрин в северния Флорещки район на Молдова, е тип „Гербер“ руско производство. Експертите установиха, че летателният апарат е бил без експлозив, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според Главния полицейски инспекторат (ГПИ) устройствата тип „Гербер“ могат да се използват за прикритие, наблюдателни мисии и събиране на информация, както и за пренос на експлозиви.

Установените характеристики на дрона показват тегло от 18 килограма и обсег от около 600 км. Той може да развие скорост до около 160 км/ч и да достигне височина на полета до около 3 км.

„Тези дронове са проектирани да кацат сами, когато им свърши горивото, за да се избегнат катастрофи и да предпазят хората на земята, а технологията за заглушаване трябва да предотвратява инциденти“, съобщи ГПИ.

В момента мястото е отцепено и няма опасност за населението.

Тази сутрин системите за въздушно наблюдение на националните въоръжени сили засякоха шест дрона, които незаконно навлязоха на територията на Молдова тази сутрин на фона на масирани атаки срещу Украйна. Безпилотен летателен апарат с изписана на него буква Z се приземи в овощна градина в село Кухурещ де Жос, Флорещки район, на покрива на къщата на пазача на градината. Полицията отцепи района.

След инцидента МВнР на Молдова осъди категорично нарушението на националното въздушно пространство и заяви, че руският посланик ще пристигне утре в 14:00 часа, за да даде обяснения за тези действия, които бяха преценени като неприемливи, пише БТА.

