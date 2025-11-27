Въпросът, който виси над мирните преговори: Какво ще приеме Путин?

Украински и европейски официални лица си отдъхнаха, след като се бориха да смекчат изненадващия благоприятен за Кремъл мирен план на президента Тръмп. Но над дипломатическата треска витае една неприятна реалност: всичко ще зависи от това, което руският президент Владимир Путин е готов да приеме, пише NYT.

Руският лидер даде знак, че е готов да продължи войната, въпреки големите загуби на бойното поле и икономическите трудности в страната, с цел да принуди Украйна да приеме искания, които биха подчинили нацията на Русия.

Анализаторите казват, че реалностите на място не дават на Путин много причини да смекчи условията си. Украйна отстъпва територия с все по-бързи темпове. Тя се бори с вътрешен корупционен скандал. Също така ѝ свършват парите и войниците, а също така губи търпението на Съединените щати.

За руския лидер изчакването на по-широк срив на Украйна би могло да доведе до още по-големи отстъпки

Докато бомбардира украинската инфраструктура и постепенно завзема все повече територии, руският лидер вярва, че ще получи това, което иска, каза г-жа Становая, „ако не сега, то след шест месеца, ако не след шест месеца, то след година“.

Путин заяви, че иска обвързваща гаранция, че Украйна няма да влезе в НАТО, обещание, че западният военен алианс няма да се разширява по-нататък на изток, ограничения на военната сила на Украйна и специална защита за руския език и Руската православна църква в Украйна, наред с други изисквания. Преговорите в Аляска това лято се съсредоточиха върху желанието на Путин да вземе изцяло източните украински региони Донецк и Луганск, включително части, които все още са под контрола на Украйна.

През последните дни европейски официални лица изразиха недоволство от точките в плана, които биха ограничили НАТО и биха дали на Москва власт над европейската сигурност, като убедиха американските официални лица да поставят тези въпроси на отделен преговорен ред. Украйна настоява съществуващата фронтова линия да бъде отправната точка за преговорите за територията. Тя също така постави под въпрос предложените ограничения на военната си мощ.

Москва отхвърли като непродуктивни европейските контрапредложения, които циркулираха през последните дни, и предложи, че всеки план, който се отклонява от основните договорености, постигнати между САЩ и Русия по време на срещата на върха в Аляска, ще бъде обречен на неуспех.

Има признаци, че Путин дори не би се съгласил с първоначалния 28-точен план, който предизвика бурна реакция заради наклона си към Русия, когато се появи миналата седмица.

Руският лидер заяви, че планът може да бъде основа за мирно споразумение, но все пак ще изисква съществени дискусии. Неговият главен съветник по външната политика, Юрий Ушаков, заяви, че много от позициите са приемливи, „но не всички“.

Например, ограниченията на военната сила на Украйна, предложени в плана, са по-щедри от тези, които Москва предложи по време на провалилите се преговори през 2022 г. Американският план не поставя ограничения върху украинското военно оборудване. Той призоваваше за използване на замразените руски суверенни фондове в Европа за възстановяването на Украйна. Всичко това може да се окаже пречка за Путин.

Кремъл заяви, че специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, ще се върне в Москва следващата седмица, за да обсъди подробностите. Тръмп обяви посещението в социалните медии и каза, че секретарят на американската армия, Даниел П. Дрискол, ще се срещне с украинците.

Макар Путин да е заявил, че е готов да продължи войната, руският лидер също така е заинтересован да развие по-дълбоки отношения с Тръмп,

което би могло да доведе до облекчаване на санкциите, икономическо сътрудничество и по-широки геостратегически ползи. Анализатори казват, че руският лидер е привлечен от тази перспектива, но няма да жертва основните си военни цели, за да я постигне.

Русия също така е изправена пред украинска кампания за удари по нефтените и военните й съоръжения, която Тръмп заплаши да подкрепи тази година с доставката на ракети „Томахоук“ с голям обсег, преди да се оттегли.

Москова може би се надява, че ако последният кръг от дипломатически преговори не доведе до мирно споразумение, това ще накара САЩ да прекъснат всякаква подкрепа за Украйна, което вероятно ще ускори разпадането на Украйна.

„Путин все още иска всичко“, каза Макс Бергман, директор на програмата за Европа, Русия и Евразия в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Но основното, което иска, е Украйна да бъде в неговата орбита. И ако той не може да има Украйна, никой не може.“