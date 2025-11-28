Николай Василев: Държавата се залива в пари, които се изливат в пустинята

След като вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че проектобюджетът за 2026 г. ще бъде изтеглен, политическата ситуация около финансовата рамка остана неясна.

Въпреки публичното заявление, документът юридически не е оттеглен от Народното събрание и може да бъде променен, оставен в сегашния си вид или впоследствие наистина изтеглен. Това коментира в ефира на bTV бившият министър на икономиката Николай Василев, според когото засега нищо не е решено.

По думите му страната години се намира в „бюджетно блато“ на принципа 3-5-8 – символично описание на практиката ежегодно да се планират 3% дефицит, а реалното изпълнение да достига 5%, а накрая – дори до 8%. Василев за пореден път заяви, че е привърженик на балансираните бюджети и дори на излишък.

След протестите в Триъгълника на властта и последвалите заявки за „златно сечение“ в търсенето на компромис, работодателските организации и синдикатите се върнаха към консултациите с управляващите. Синдикатите настояват за 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, а работодателите – за запазване на осигурителната тежест и отказ от увеличения на данъци. Василев подкрепи позицията на работодателите и отново призова за съкращаване на публичните разходи с 15–20 млрд. лв., които той определя като „излишни“.

Той подчерта, че реформите трябва да бъдат насочени към разходната част на бюджета, а не към повишаване на данъчната тежест.

Според него в парламента има значителен брой народни представители от различни партии, които „дълбоко в себе си“ споделят идеите за по-консервативна фискална политика, независимо че публично не ги заявяват.

Василев припомни и своя опит от коалиционното управление в периода 2005–2009 г., когато той лично е участвал в изготвянето на коалиционното споразумение с три икономически „котви“ – разходи до 40% от БВП, без увеличение на преките данъци и балансиран бюджет с излишък. Бившият министър на икономиката подчерта, че тогава държавата е била по-бедна.

„Сега държавата се залива в пари, които се изливат в пустинята. Те се харчат изключително неефективно. Никога както преди това“, смята икономистът.

Относно възможността България да посрещне Нова година без нов бюджет – със старата рамка на т.нар. „една дванайста“ – Василев заяви, че това не би застрашило пътя към еврозоната, която според него е сред малкото добри постижения на последните години.

Той определи като „положителен шантаж“ подхода управляващите да предупреждават, че без нов бюджет ще се запазят по-ниските параметри на стария. Според него обаче това може да се окаже по-добра алтернатива от приемането на „катастрофално лош“ нов бюджет.