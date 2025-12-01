Профилактиката за ХИВ в България е ограничена

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН - от началото на годината в България са регистрирани 274 нови случая на ХИВ.

В предаването “България сутрин” проф. Нина Янчева, която е ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, заяви, че има два типа превенция - преекспозиционна и след рисков контакт.

“Няма безплатни програми в тази насока. Безплатна постекспозиционна профилактика ние осигуряваме на медицински персонал, който е претърпял рискова експозиция като убождане, изпръскване с кръв. При рисков сексуален контакт ние дори да предпишем такава профилактика, тя трябва да се започне до 72-ия час", обясни специалистът.

Профилактика

Проф. Янчева добави, че налични медикаменти в аптечната мрежа няма. “По отношение на преекспозиционната профилактика има два типа - най-добрата е инжекционна, която предпазва при 100%. Това е медикамент, който се поставя на шест месеца, но той не е наличен в България. Има друг медикамент, който също е инжекционен и се поставя веднъж на два месеца. Той също не е наличен. У нас има таблетки, които могат да се закупят, проблемът е, че няколко години и те не бяха налични в аптеките”.

По думите ѝ всичко опира до това дали фармацевтичните фирми имат желание да регистрират медикаментите. "Ако те нямат достатъчна финансова полза, много голяма част от медикаментите, не само за ХИВ, не са регистрирани. Имаме проблеми и с други такива заболявания. В момента за преекспозиционна профилактика има наличен медикамент, който може да се закупи от аптеките", коментира професорът.

Идеята на преекспозиционната профилактика е тя да е насочена към рисковите групи.

"В Европа, както и в България, основната рискова група са мъжете, които правят секс с мъже. В България регистрираните мъже са над 80%. Ние, които се занимаваме с лечение на тази инфекция, сме наясно, че в България това е водещата рискова група. Само че при регистрацията си те не съобщават своите сексуални предпочитания и официалната статистика е, че над 50% от заразените са по хетеросексуален път. Стигмата пречи, защото не могат да се фокусират програмите върху тази рискова група", разясни специалистът пред Bulgaria ON AIR.

През следващите години се очаква да има все повече кабинети за аноними изследвания.

"Над 50% от новодиагностицираните са в т.нар. група на "Late presenter" - вече с напреднал имунен дефицит, пак поради стигмата. Хората не се изследват регулярно и когато се диагностицира инфекцията, вече са в стадий на напреднал имунен дефицит. Тогава много по-бавен е периодът за възстановяване на имунната система. Колкото по-рано се започне лечението, толкова по-добре", категорична е проф. Янчева.

Лечението е напълно безплатно

Периодът, който може да е без никакви симптоми, е между 5 и 10 години.

Лечението за пациентите е напълно безплатно и се финансира от Министерството на здравеопазването.

"Дори тези, които не са здравноосигурени, имат право на лечение. Ако се наложи пролежаване в отделение, това също е безплатно. Приемат се таблетки. В една таблетка се съдържа целият режим, който е за лечение. Терапията трябва да се приема цял живот", подчерта специалистът.

Гледайте видеото с целия разговор.