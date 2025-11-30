Залужний предлага Украйна да притежава ядрени оръжия като гаранция за сигурност

Една от възможностите за гарантиране на сигурността на Украйна би било разполагането на ядрени оръжия на нейна територия, заяви бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Обединеното кралство Валерий Залужний в своята колонка за вестник "The Telegraph".

В статията си Залужний обсъжда причините за войната, анализира готовността на украинската армия за инвазия през 2022 г. и условията за установяване на мир в бъдеще.

Според Залужний войната "не винаги завършва с победа за едната страна и поражение за другата" и Украйна не може да отхвърли варианта за "продължително" прекратяване на войната. Но мирът "дори в очакване на следващата война" предлага шанс за политически промени, дълбоки реформи, пълно възстановяване, икономически растеж и завръщане на гражданите, пише Залужний.

Може дори да се започне да се говори за началото на изграждането на сигурна, защитена държава чрез иновации и технологии; за укрепване на основите на правосъдието чрез борба с корупцията и създаване на честна съдебна система; и за икономическо развитие, включително чрез международни програми за възстановяване. Но всичко това е невъзможно без ефективни гаранции за сигурност.

Такива гаранции за сигурност биха могли да включват присъединяването на Украйна към НАТО, разполагането на ядрени оръжия на украинска територия или разполагането на голям съюзнически военен контингент, способен да се противопостави на Русия.

Украйна се отказа от разполагането на ядрени оръжия съгласно Меморандума от Будапеща, подписан през декември 1994 г., в замяна на гаранции за териториална цялост. Документът беше подписан и от Русия, Обединеното кралство и Съединените щати. Бившият президент на САЩ Бил Клинтън заяви, че "се чувства ужасно“ за това, че е убедил украинското правителство да се откаже от ядрения си арсенал от съветската епоха.

Възможността за повторно въвеждане на ядрени оръжия в Украйна вече беше повдигната след пълномащабната инвазия на Русия. По-конкретно, Володимир Зеленски повдигна тази възможност в интервю с британския журналист Пиърс Морган през февруари 2025 г., като заяви, че това е „справедлив въпрос“, ако присъединяването на Украйна към НАТО се проточи с години или десетилетия.