Следващият ход на Русия: Кой Путин ще се появи на мирните преговори?

Когато представителят на президента Тръмп Стив Уиткоф пристигне за разговори в Москва следващата седмица, вероятно ще получи топло посрещане, но твърде малко желание за отстъпки. Президентът Путин заяви, че очаква версията на мирния план, която се появи от преговорите между САЩ и Украйна в Женева, да бъде основа за "сериозна дискусия". Същевременно той добави в четвъртък, че всяка една от 28-те точки на първоначалния план е била важна за Москва, въпреки че се съобщава, че американците са се съгласили да премахнат няколко и да пренапишат други.

Изводът е, че той все още се придържа към максималистичен подход "вземи или зарежи". Ако е така, това би било голямо унижение за Тръмп, който продължава да говори за перспективите за сделка.

Това също така отразява колко уверен се чувства Кремъл. Той има някои победи на бойното поле, които да обяви, включително неотдавнашния напредък в Покровск, и кампанията му от удари срещу украинската енергийна инфраструктура продължава, като прекъсванията на електрозахранването са редовно явление в цялата страна, а хиляди в Киев останаха без електричество след ракетни удари в петък вечерта.

Корупционен скандал току-що принуди Андрий Ермак, дясната ръка на президента Зеленски, да подаде оставка. Междувременно Кийт Келог, специалният пратеник на Тръмп за Украйна и един от основните поддръжници на Киев в администрацията, ще се оттегли през януари.

Опортюнистът

Лесно е да се предположи, че Путин просто действа формално, използвайки този процес, за да се опита да представи Зеленски като пречка за амбициите на Тръмп и да засили напрежението между САЩ, Украйна и Европа. Малко вероятно е обаче той окончателно да е решил да затвори вратата за преговори. Путин по тактика и темперамент е опортюнист, който се стреми да държи възможностите си отворени колкото е възможно по-дълго.

Фигури като Юрий Ушаков, съветникът на президента по външна политика, чиито разговори с Уиткоф и руския бизнес пратеник Кирил Дмитриев изтекоха миналата седмица, го насърчават да бъде прагматичен. Ушаков не е склонен да търси светлината на прожекторите, но е станал изключително важен в тези преговори, след като преди това е бил посланик във Вашингтон в продължение на девет години. Американски дипломат, който е работил обстойно с него, твърди:

"Той в никакъв случай не е гълъб на мира, но е от хората, които биха предпочели 90 процента от нещо пред 100 процента от нищо."

Счетоводителят

Путин ясно заяви, че е готов да се откаже от всяка сделка, защото чувства, че печели на бойното поле. Ако украинските сили не се оттеглят от територията, която той изисква, тогава, каза той на пресконференция миналата седмица:

"Ще наложим това със силата на оръжието. Това е."

Това може да е бравада, въпреки че това му казва и началникът на Генералния щаб, генерал Валери Герасимов, който демонстрира поразителна склонност да допуска твърденията си да изпреварват фактите. Путин обаче е поне отчасти наясно с цената, която ще натрупа продължаването на войната.

Той не показва състрадание или разкаяние за приблизително 1,3 милиона загинали и ранени до момента, но човешките жертви също така увеличават разходите за заплати, тъй като предприятията се конкурират със "специалната военна операция" за оскъдните работници. Досега Москва успява да продължи да набира около 30 000 доброволци всеки месец, достатъчно, за да покрие загубите си, но бонусите за постъпване в армията, които предлага, се увеличават, което показва нарастващо нежелание. Способността да се избегне изпращането на наборници или мобилизирани резервисти в бой – което би било изключително непопулярно – следователно зависи от по-широкото състояние не само на федералния, но и на регионалните бюджети.

Отдалеченият и слабо населен регион Якутия току-що призна, че не може да си позволи да изплати обещаните бонуси, въпреки че федералните власти изглеждат готови да се намесят и да покрият недостига.

Както признава бивш човек от Кремъл, който все още консултира президентската администрация:

"Дълго време Путин просто приемаше, че всичко, което трябва да направи, е да даде заповеди и всичко ще бъде направено, без да се налага да се тревожи за цената. Сега реалността го настига; военният лидер също трябва да бъде нещо като "счетоводител" — и да прави сложни анализи на разходите и ползите дали някакъв вид мир е по-добър за него от още война."

Дипломатът

Следователно Путин вероятно ще заеме твърда позиция — стилът му на преговори най-добре се характеризира като тормоз — като същевременно показва какъв е и не е готов на компромис, пишат от The Times.

Той със сигурност е по-малко загрижен за външния вид, отколкото за реалностите на място. Старите аргументи за това, че Зеленски не е легитимен президент на Украйна, защото мандатът му официално е приключил — въпреки че украинският закон изключва провеждането на нови избори при настоящите обстоятелства — все още се повдигат, но Москва сигнализира, че това не е пречка за сделка.

Тръмп, който толкова често е обсебен от статуса и откритите жестове на уважение (както Уиткоф каза на Ушаков), разглежда подобни по същество символични жестове като допускане на Русия обратно в Г-8 (в момента Г-7) клуб на индустриализираните страни като мощен стимул за Путин да сключи сделка. Руският лидер изглежда не е впечатлен и когато го попитаха за това миналата седмица, подигравателно се зачуди как ще стане това:

"Какво, ще се появим, ще кажем "Здравей", а после всички просто ще се намръщим и ще се зяпаме един друг?"

Вместо това Путин поиска изрична предварителна гаранция, че Украйна няма да се присъедини към НАТО, обещание за поетапно облекчаване на санкциите и останалата пета от Донецка област, която все още не е окупирана. Путин сигнализира, че би бил доволен от признаване на фактическия контрол над окупираните територии, без абсолютно да изисква това да бъде признато съгласно международното право – което би било практически невъзможно във всеки случай, не на последно място, защото Украйна ще трябва да проведе референдум за пренаписване на конституцията си – но предаването на територия, все още държана от войските ѝ, изглежда разбираемо неприемливо за Киев.

Това най-вероятно ще бъде препъни-камъкът за всяка сделка. Въпреки че може би умишлено е размивал въпросите за правния и практическия контрол, Ермак, който на всичкото отгоре е бил водещ преговарящ на Украйна, заяви миналата седмица, че "нито един разумен човек днес не би подписал документ за отказ от територия".

Антиевропейският

Ако всичко друго се провали, Путин ще използва и следващия кръг от преговори, за да се опита да разшири всеки трансатлантически разрив. Докато Тръмп - и до известна степен Зеленски - се опитват да се включат в процеса, твърдението на Путин, че европейските лидери активно се опитват да го саботират, получава известно съчувствие във Вашингтон и дори в самата Европа.

След твърденията миналата седмица на ръководителя на външната политика на Европейската комисия Кая Калас, че Русия е близо до "точката на пречупване" и че размерът на армиите ѝ трябва да бъде ограничен, френски дипломат ми измърмори, че "тя олицетворява най-лошото от европейската дипломация: пълна морална сигурност, без никакво чувство за реалностите на място".

Путин каза, че няма проблем да формализира гаранция да не атакува Европа и твърди, че неотдавнашните западни твърдения, че Русия може да предизвика НАТО още през 2029 г., са разпространени от хора, "не напълно здравомислещи или които са определен вид измамници", или като лобисти за отбранителните индустрии или да отклонят вниманието от икономическите и социалните проблеми на Европа.

Той очевидно е склонен да прави пакости. Колкото повече европейските лидери, стремящи се да предотвратят принуждаването на Киев да сключи грозна сделка, изглежда възпрепятстват програмата на Тръмп, толкова повече възможности това дава на Москва да играе на "разделяй и владей" и да избегне вината, ако и когато преговорите се провалят. Колкото по-необединен е Западът и колкото по-разстроена е Украйна обаче, толкова по-малък натиск може да изпитва Путин да постигне споразумение.

Отчаяна да намери добра страна, една руска емигрантка се запита дали "от гледна точка на Путин, колкото по-малко европейците харесват някоя сделка, толкова по-топло ще я гледа той". Тя обаче трябваше да признае, че "в момента Путин все още запазва свободата си на маневриране. И като цяло, когато чувства, че контролира ситуацията, той не се предава, а удвоява усилията си".