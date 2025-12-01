IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калас: Ако се мисли за ограничаване на украинската армия, да се помисли и за руската

Ясно е, че Русия не иска мир, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността

01.12.2025 | 11:15 ч.
Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия. Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.

Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.

Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.
(кор. на БТА Николай Желязков)

