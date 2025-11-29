Ким Чен Ун зове войниците си в Украйна да се самовзривяват, вместо да бъдат пленени

Според Daily NK на 27 ноември севернокорейският лидер Ким Чен Ун е инструктирал севернокорейските войски, разположени във войната на Русия в Украйна, да се самоубиват с гранати, вместо да рискуват да бъдат заловени.

Източници съобщиха на изданието, че севернокорейските части сега преминават два пъти седмично през политически индоктринационни сесии, където командирите прославят войници, които са се взривили на бойното поле. Тези сесии насърчават идеята, че подобни действия демонстрират лоялност към Ким и надминават смелостта на руските войски, сражаващи се редом с тях.

Пропагандните рамки заимстват в голяма степен от религиозните разкази за мъченичество, каза източникът, включително лозунга:

"Ако дадеш живота си, ще живееш вечно"

Друг новопромотиран лозунг призовава войските: "Учете се от воините, които са се взривили."

Експерти в Сеул твърдят, че посланието отразява пълно пренебрежение към живота на севернокорейските войници, които са разположени във война в чужбина и са насърчавани да умрат, вместо да бъдат взети в плен.

Северна Корея вече публично е наградила някои от войските си за това, че са се сражавали от името на Русия. На 22 август Ким Чен Ун награди с медали военнослужещи, участвали в бойни операции в Украйна. По-късно южнокорейски законодатели заявиха, позовавайки се на разузнавателни брифинги, че около 2000 севернокорейски войници, изпратени в помощ на руските сили, са били убити. Самият Пхенян призна, че е загубил около 350 войници по време на двете си вълни от разполагане на войски.

Според украинското разузнаване, севернокорейските войски остават в Русия - предимно в района на Курск - където се използват за укрепителни работи и инженерни задачи, а не за бой на фронтовата линия.

Вътре в Северна Корея служителите представят доктрината за самоубийство като доказателство за идеологическа чистота и единство. Както обясни източник на Daily NK, кампанията за индоктринация изрично свързва тези смъртни случаи на бойното поле с дългогодишната севернокорейска концепция за "вечен живот", свързана със семейство Ким. Посланието, каза източникът, ефективно превръща смъртта за Ким в "значка за лоялност".

По-рано руски провоенни блогъри твърдяха, че войници от Северна Корея са пристигнали в Запорожка област на Украйна и може би се готвят да се бият близо до град Гуляйполе. Ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията Андрей Коваленко обаче съобщи, че към 9:00 ч. сутринта на 24 ноември в Запорожка област не са забелязани севернокорейски войски.

