Репортер постави под въпрос резултатите на Тръмп от ЯМР, президентът избухна

Доналд Тръмп отправи бурна реакция към репортер, който разследва президента относно скорошното му ЯМР сканиране.

Докато той и Мелания се връщаха в Белия дом с Air Force One в неделя вечер, Тръмп говори за прегледа от миналия месец на брифинг за пресата, след като губернаторът на Минесота Тим Уолц поиска резултатите да бъдат публикувани публично.

По време на разговора с журналисти Тръмп беше попитан какви ще са действията му след призивите на Уолц за прозрачност.

"Те (резултатите, бел. ред.) бяха перфектни, абсолютно перфектни. Ако искате да го публикувате, ще ги публикувате“, каза Тръмп.

След това Тръмп беше попитан от Уейджа Дзян от CBS News коя част от тялото е била изследвана с ЯМР. Тогава последва и бурната реакция на Тръмп.

"Нямам представа, беше просто ЯМР. Не беше мозъкът, защото направих когнитивен тест и го издържах отлично. Получих перфектна оценка, която вие не бихте могли да имате“, каза президентът, сочейки директно към репортера на CBS News.

След това той каза "довиждане на всички“.

Тим Уолц, който беше кандидат за вицепрезидент на Демократичната партия, постави под съмнение резултатите от ЯМР. Миналата седмица Тръмп нападна Уолц в социалните мрежи, наричайки го "сериозно изостанал".

Прессекретарят Каролайн Ливит заяви в края на октомври, че президентът е претърпял "разширено образно изследване“ в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд“ "като част от рутинния си физически преглед“ и че резултатите показват, че Тръмп остава в "изключително физическо здраве“.

Тя не уточни коя част от тялото на Тръмп е била подложена на сканиране.

Ливит първоначално обеща на пресата да предостави повече информация относно ЯМР, когато разбере подробности. В средата на ноември Ливит отново беше попитана за това и каза, че се "радва“ на въпроса, но не даде конкретен отговор.