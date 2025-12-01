IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КЗП с контрол върху цените и условията в хотелите през зимата

Проверките ще продължат през целия зимен туристически сезон

01.12.2025 | 12:43 ч.
БГНЕС

БГНЕС

КЗП засилва действията си в защита на потребителите преди началото на активния зимен туристическия сезон. Туроператорите и турагентите трябва да имат регистрация, за да гарантират безопасността и правата на потребителите.

Задължително е предоставянето на ясни и пълни условия за туристическото пътуване. Търговците са длъжни имат застраховка "Отговорност на туроператора", която покрива щети в случай на несъстоятелност на компанията.

Инспекторите от КЗП ще проверят също така и местата за настаняване - дали са категоризирани, или регистрирани и дали предоставяната услуга отговаря на дадената категория.

Особен акцент през предстоящия зимен туристически сезон ще бъдат задълженията на търговците да обозначават двойно цените в левове и евро, правилното превалутиране и всички останали задължения, вменени от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Планират се съвместни проверки с други институции след участие в поредица от работни срещи с представители на министерството на туризма, местната власт, МВР, НАП, БАБХ, АПИ, РЗИ и др.

Проверките ще продължат през целия зимен туристически сезон.

КЗП проверки зима
