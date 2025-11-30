Заради срещата на Орбан с Путин: Навроцки отказа среща с унгарския премиер

Полският президент Карол Навроцки отмени среща с Виктор Орбан, след като унгарският премиер посети Москва, за да обсъди енергийните връзки между Русия и Унгария, съобщиха от кабинета на Навроцки.

Навроцки и Орбан трябваше да се срещнат ден след срещата на върха на Вишеградската група в Унгария на 3 декември, на която ще се съберат президентите на Чехия, Унгария, Полша и Словакия.

"Президентът К. Навроцки реши да ограничи програмата на посещението си в Унгария изключително до срещата на върха на президентите от Вишеградската група", написа Марчин Пшидач, ръководител на отдела за международна политика на полското президентство, в X, цитиран от "Киев индипендънт".

"Сигурността на Европа зависи от солидарни действия, включително в областта на енергетиката", написа Пшидач, като се позова на посещението на Орбан в Москва.

ЕС постепенно преустановява вноса на руски газ, ядрена енергия и петрол. Унгария, която според Атлантическия съвет зависи от Русия за 86% от петрола си – спрямо 61% преди пълномащабната инвазия – многократно е протестирала срещу европейските политики, насочени към прекратяване на вноса на руска енергия.

На 14 ноември Орбан заяви, че Унгария ще съди ЕС за решението му да забрани вноса на руски газ.

Радослав Сикорски, министър на външните работи на Полша и член на партията "Гражданска коалиция", политическият блок, противопоставящ се на Навроцки, описа отхвърлянето на Орбан като "интересно" в публикация в X.

"Още няколко месеца и може би ще осъзнаят, че онези, които мразят Европейския съюз и Украйна, обикновено обичат (руския президент Владимир) Путин", написа той.

Навроцки се е противопоставил на присъединяването на Украйна към НАТО и ЕС и многократно е призовавал Киев да разреши историческите проблеми между двете страни, включително кланетата във Волин през 1943–45 г.

В същото време полският президент подкрепи продължаването на военната помощ за Киев и многократно предупреди за руската заплаха за Полша и Европа.