Рустем Умеров е замесен в същия корупционен скандал като предшественика си

Новият главен преговарящ на Володимир Зеленски в мирните преговори за Украйна - Рустем Умеров е замесен в същия корупционен скандал, който отстрани предшественика му Андрий Ермак.

Умеров ръководи мирните преговори на високо ниво на украинския екип с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, главния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер които се състояха тази неделя във Флорида.

Бившият министър на отбраната приветства преговорите като "продуктивни и успешни“, докато Рубио заяви, че "има още работа за вършене“.

Умеров беше повикан в последния момент, като зае мястото на Ермак, който ръководеше украинския преговарящ екип до оставката си в петък, след като домът му беше обискиран като част от антикорупционно разследване на корупционен скандал за 76 милиона паунда, припомня The Telegraph.

Украинският президент беше критикуван за "объркващото“ ново назначение и обвинен, че е избрал своите "приятели пред професионалисти“.

Според съобщенията, Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, е бил разпитан от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и е бил помолен да свидетелства като част от разследването му за корупционния скандал в енергийния сектор.

Той е обвинен и в това, че не е декларирал, че притежава осем имота в САЩ, твърдения, които той отрича.

Богдан Нахайло, главен редактор на Kyiv Post, постави под въпрос защо Зеленски е избрал да повери преговорите на Умеров, вместо на един опитен бивш министър на Украйна.

"Това решение представлява обезпокоително приоритизиране на личната лоялност пред професионалната компетентност точно в момента, когато Украйна най-малко може да си позволи подобно угаждане“, написа той.

Нахайло дори обвини Зеленски, че заобикаля квалифицирани професионалисти в полза на "лични довереници и политически лоялисти“.

"Това е директно от наръчника на Тръмп: назначете приятеля си по недвижими имоти за мирен пратеник, вместо истински дипломати", на мнение е главният редактор и даде пример - Стив Уиткоф, предприемач в областта на недвижимите имоти и собственик на голф игрище без предишен дипломатически опит, ръководи американския екип в преговорите с Умеров.

"Отстраняването на кариерни дипломати в полза на президентските фаворити не е просто лошо управление - при подобни обстоятелства то граничи с национален самосаботаж", добавя Нахайло.

Украинският политик Володимир Ариев заяви пред The Washington Post, че украинският президент е "остранил от една корупционна скандална [личност] и е назначил друга за ръководител на преговорния екип“.

Той каза, че Украйна се нуждае от служители, които не са лоялни към президента, "а са професионални и ориентирани към защита на интересите на Украйна“.

Преговорите във Флорида

"Има много движещи се части и очевидно тук участва и друга страна, която ще трябва да бъде част от уравнението, и това ще продължи по-късно тази седмица, когато Уиткоф пътува до Москва, въпреки че сме били във връзка в различна степен и с руската страна, но разбираме доста добре и техните възгледи", каза Рубио след преговорите в неделя.

"Обсъждаме бъдещето на Украйна, сигурността на Украйна, липсата на повторение на агресията срещу Украйна, просперитета на Украйна, как да възстановим Украйна", каза от своя страна Умеров преди началото на преговорите.

Преговорите във Флорида дават начало на седмица на дипломация, която ще бъде последвана от среща между украинския президент Володимир Зеленски и френския му колега Еманюел Макрон в Париж. Срещата между двамата лидери е днес.

По-късно през седмицата се очаква американски представители, включително Уиткоф, да пътуват до Москва за директни преговори за прекратяване на войната.

На фона на преговорите за постигане на мир през уикенда най-малко шест души бяха убити и десетки ранени при руски удари в Украйна. В Киев удар с дрон в покрайнините на столицата уби един човек и рани 11 души.

В Черно море Украйна извърши серия от удари с дронове по руски петролни танкери, за които се смята, че са част от скритата флотилия на Москва, заобикаляща санкциите.

Двата кораба, Kairos и Virat, са били ударени от дронове Sea Baby, според съобщения в украинските медии.

В неделя имаше и непотвърдени съобщения за потъване на кораб под панамски флаг, за който се твърди, че превозва руски петрол, край бреговете на Сенегал, Западна Африка.

"Тази седмица ще включва много работа с партньори в Европа и е важно всички да споделяме един и същ поглед върху ситуацията и разбирането, че натискът върху Русия като единствена причина за тази война – не върху Украйна – всъщност може да работи за мир“, каза Зеленски в неделя, след проведет телефонен разговор с Александър Стуб.

Американският президент Тръмп заяви, че има "добър шанс“ за сделка, но предупреди, че корупционният скандал, разтърсващ Киев, не е полезен.

"Украйна има някои трудни малки проблеми, но мисля, че има добър шанс да сключим сделка“, каза президентът пред репортери на борда на Air Force One.