Осъдиха българския шофьор, карал в насрещното в Гърция

18 месеца затвор с право на изкупуване е присъдата, която получи 62-годишният български шофьор на камион, който на 5 декември, се включи в насрещното движение на националния път Атина-Солун, изминавайки разстояние от четири километра от пункта за събиране на пътни такси Малгара до кръстовището Клиди, където е спрян от полицията.

Той е съден по бързата процедура, като е признат за виновен в опасно шофиране без да се признае смекчаващо вината обстоятелство. Съдът в Солун е решил да промени присъдата на 10 евро на ден.

Българинът е обжалвал решението и е бил освободен.

Шофьорът се извини за действията си и за причиненото от него неудобство.

„Много съжалявам, имам богат опит като шофьор. Срам ме е от грешката си. Обърках се и това се случи“, каза той, подчертавайки, че е бил подведен от маршрута на автобус отпред.

„Осъзнах, че се движа в грешна посока и затова намалих скоростта. Карах с 5-10 км/ч, по това време нямаше голям трафик“, добави той.

Според материалите по делото, 62-годишният е изминал спорното разстояние в грешна посока, движейки се в скоростната лента. Той е превозвал мрежа за ограда и е тръгнал от Сандански с дестинация Атина.