Вижте резултатите от официалния кантар на SENSHI 29

Официалният кантар на SENSHI 29 превърна хотел Ensana Aquahouse в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ във Варна в арена на първите големи сблъсъци – погледи, напрежение, адреналин. На 5 декември, точно по обед, претендентите за шампионските купи застанаха лице в лице за първи път и обещаха зрелище, което ще разтърси Двореца на културата и спорта на 6 декември от 19:00 часа.
Легендата Алберт Краус лично следеше кантара и даде зелена светлина – всички бойци влязоха в категориите си. Това означава само едно: 12 взривоопасни двубоя в пет теглови категории и петима решителни български представители, които ще бранят честта на страната на международния ринг.
Всички резултати от официалния кантар на SENSHI 29:
Двубой №1 – KWU Full Contact –75 кг
Мариус Чимпоеру – 74,9 кг
Жулиен Риков – 74,5 кг
Двубой №2 – KWU Full Contact –70 кг
Айсам Чадид (Мароко) – 69,7 кг
Драгомир Петров (България) – 70 кг
Двубой №3 – KWU Full Contact –75 кг
Роки Гранджеан (Нидерландия) – 73 кг
Атанас Божилов (България) – 72,5 кг
Двубой №4 – KWU Full Contact – 80 кг
Петрос Де Фрейтас (Бразилия) – 76,2 кг
Майкъл Сампери (Италия) – 76,7 кг
Двубой №5 – KWU Full Contact – 85 кг
Улрик Бокеме (Швейцария) – 85 кг
Франжис Гома (Франция) – 85 кг
Двубой №6 – KWU Full Contact – 85 кг
Александру Веленчук (Молдова) – 84,9 кг
Фабиан Лорито (Италия) – 85 кг
Двубой №7 – KWU SENSHI –70 кг
Нейтън Бендон (Англия) – 65 кг
Николас Санабрия (Колумбия) – 65 кг
Двубой №8 – KWU Full Contact –80 кг
Сисеро Еванжелиста (Бразилия) – 76,5 кг
Ведат Ходук (Турция) – 77 кг
Двубой №9 – KWU Full Contact 95+ кг
Флорин Иваное (Румъния) – 116,2 кг
Мантас Римдейка (Литва) – 114,8 кг
Двубой №10 – KWU Full Contact 95+ кг
Декстър Суис (Нидерландия) – 122,8 кг
Янис Стофоридис (Гърция) – 108,8 кг
Двубой №11 – KWU Full Contact – 85 кг
Карим Мабрук (Австрия) – 84,1 кг
Али Юзеир (България) – 85 кг
Двубой №12 – KWU Full Contact 95+ кг
Мариус Мунтеану (Румъния) – 107,6 кг
Едуард Алексанян (България) – 108,2 кг
