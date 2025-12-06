IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Вижте резултатите от официалния кантар на SENSHI 29

Бойците на SENSHI 29 запалиха искрите помежду си преди голямата битка утре

06.12.2025 | 11:13 ч. Обновена: 06.12.2025 | 11:16 ч. 2
Вижте резултатите от официалния кантар на SENSHI 29

Официалният кантар на SENSHI 29 превърна хотел Ensana Aquahouse в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ във Варна в арена на първите големи сблъсъци – погледи, напрежение, адреналин. На 5 декември, точно по обед, претендентите за шампионските купи застанаха лице в лице за първи път и обещаха зрелище, което ще разтърси Двореца на културата и спорта на 6 декември от 19:00 часа.

Легендата Алберт Краус лично следеше кантара и даде зелена светлина – всички бойци влязоха в категориите си. Това означава само едно: 12 взривоопасни двубоя в пет теглови категории и петима решителни български представители, които ще бранят честта на страната на международния ринг.

Последни билети за галавечерта може да закупите от Eventim.bg.

Всички резултати от официалния кантар на SENSHI 29:

Двубой №1 – KWU Full Contact –75 кг

Мариус Чимпоеру – 74,9 кг 
Жулиен Риков – 74,5 кг

Двубой №2 – KWU Full Contact –70 кг

Айсам Чадид (Мароко) – 69,7 кг 
Драгомир Петров (България) – 70 кг

Двубой №3 – KWU Full Contact –75 кг

Роки Гранджеан (Нидерландия) – 73 кг 
Атанас Божилов (България) – 72,5 кг

Двубой №4 – KWU Full Contact – 80 кг

Петрос Де Фрейтас (Бразилия) – 76,2 кг 
Майкъл Сампери (Италия) – 76,7 кг

Двубой №5 – KWU Full Contact – 85 кг

Улрик Бокеме (Швейцария) – 85 кг 
Франжис Гома (Франция) – 85 кг

Двубой №6 – KWU Full Contact – 85 кг

Александру Веленчук (Молдова) – 84,9 кг 
Фабиан Лорито (Италия) – 85 кг

Двубой №7 – KWU SENSHI –70 кг

Нейтън Бендон (Англия) – 65 кг 
Николас Санабрия (Колумбия) – 65 кг

Двубой №8 – KWU Full Contact –80 кг

Сисеро Еванжелиста (Бразилия) – 76,5 кг 
Ведат Ходук (Турция) – 77 кг

Двубой №9 – KWU Full Contact 95+ кг

Флорин Иваное (Румъния) – 116,2 кг 
Мантас Римдейка (Литва) – 114,8 кг

Двубой №10 – KWU Full Contact 95+ кг

Декстър Суис (Нидерландия) – 122,8 кг 
Янис Стофоридис (Гърция) – 108,8 кг

Двубой №11 – KWU Full Contact – 85 кг

Карим Мабрук (Австрия) – 84,1 кг 
Али Юзеир (България) – 85 кг

Двубой №12 – KWU Full Contact 95+ кг

Мариус Мунтеану (Румъния) – 107,6 кг 
Едуард Алексанян (България) – 108,2 кг

Не пропускайте SENSHI 29 на 6 декември от 19:00 часа в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта във Варна.

Ексклузивно съдържание, актуални новини и интервюта на бойците може да откриете на официалния сайт на SENSHI, както и в акаунтите на веригата в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem