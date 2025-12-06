Бурното море не позволява евакуация на екипажа на заседналия танкер край Ахтопол

Лошото време и бурното море все още не позволяват евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол, каза в ефира на Нова ТВ директорът на Главна дирекция "Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов.

По думите му кораб на "Гранична полиция" е разположен в базата в Созопол и има готовност да тръгне заедно с инспектор от "Морска администрация", но се изчаква времето в района да се подобри, за да може да се достигне танкера.

Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, вчера заседна край бреговете на Ахтопол.

Златанов обясни, че танкерът е навлязъл от южна посока в нашите териториални води, като в последствие е установена комуникация с него. Екипажът спази разпореждането и пусна котва, а в момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, допълни той.

"При установяването на контакт на живо ще се направи опит на борда да се качат наши служители заедно с инспектора от "Морска администрация", каза Златанов. Според него ако времето се успокои, това може да стане в светлата част на деня. Златанов отбеляза, че в момента танкерът се наблюдава с радиокомуникационна система, термокамери от брега, радарна система, като се поддържа комуникация с екипажа.

Директорът на ГДГП допълни, че екипажът на танкера е заявил желание да се евакуира, но трябва да се случи по най-безопасния начин.