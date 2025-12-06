Наводнени булеварди в Пловдив, свлачище на пътя Асеновград-Смолян

Заради продължителния дъжд в Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III" -продължение, както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци са разположени полицейски патрули.

От полицията предупреждават водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От Община Пловдив са взети мерки за отводняване.

На трети тунел на път Асеновград-Смолян се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян. На място има също полицейски служители, които регулират движението.

Там са и представители на Областното пътно управление-Пловдив, за да се предприеме разчистване на пътя. Към 9:15 движението бе възстановено.