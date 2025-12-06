IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Наводнени булеварди в Пловдив, свлачище на пътя Асеновград-Смолян

На места в града се минава само с високопроходими автомобили

06.12.2025 | 11:18 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Заради продължителния дъжд в Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III" -продължение, както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци са разположени полицейски патрули.

От полицията предупреждават  водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От Община Пловдив са взети мерки за отводняване.

На трети тунел на път Асеновград-Смолян се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян. На място има също полицейски служители, които регулират движението. 

Там са и представители на Областното пътно управление-Пловдив, за да се предприеме разчистване на пътя. Към 9:15 движението бе възстановено. 

