Майка на момче, задържано при безредиците в София: Връзваха момичетата за пейки

"Прочетох изявлението на една от майките на задържаните след протеста. След това Митов нарече три пъти прочетеното "лъжа", "пърформанс" и "адвокатски номера", присмя се на една майка, държа се презрително, безотговорно и изключително унизително към притесненията на майката.“

Това разказа пред журналисти депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова.

Десислава Алексиева, майка на задържания Николай Алексиев, заяви: "Николай е бил бит на протеста, не му е била оказана медицинска помощ, самостоятелно е отишъл в ИСУЛ, където е бил със зашита глава, а след това се е върнал на протеста, защото се е прибирал вкъщи, и е бил незаконно арестуван заедно с други. Тук съм заради всички незаконно задържани в нощта на протеста."

"Бях в 5-то РПУ и бях жив свидетел на това как полицията потъпква правата на всички задържани. Бях свидетел на това как момичета бяха връзвани на пейката и стояха така цяло денонощие. Аз не лъжа. Ще попитам министър Митов: "Спите ли, г-н Митов?" Защото аз не съм спала 72 часа", сподели тя.

"Въпреки травмата на главата, Ники помни кои са били номерата на двамата биещи го полицаи. Те са спрели да го бият тогава, когато е влязъл цивилен полицай и е казал: "Спрете, защото тук има камери". Очаквам медиите да поискат записите от тези камери. Очакваме от полицията да изискат тези записи", настоя майката на Николай.

По думите ѝ нейният син е бил спънат от полицаи, бил е удрян с палка от полицаи и напръскан със сълзотворен газ: „Не зная защо. Това се е случило на "Дондуков". Бил е без телефон. Ники е бил задържани за 24 чака 5-то РПУ, след което с още двама задържани – Йоан Джирол и Божидар Бобоков, е бил приведен в следствения арест. За всички задържани, макар и освободени, са образувани досъдебни производства – едни и същи обвинения за всеки.“

Споделя още, че полицаите блъскали защитниците на задържаните, а адвокатът, когото тя била ангажирала, не бил допуснат час и 40 минути до задържаните.

"Нямал е пиратки, не са направени натривки на ръцете му. Така се е случило и с всички останали задържани. Там, където има полицейско насилие и превишаване на пълномощията, всички виновни трябва да носят отговорност", категорична е Десислава Алексиева.