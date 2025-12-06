IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ген. Атанасов: Ако този вот на недоверие не мине, ще се усилят протестите

Управляващите имат интерес от по-бързо прекратяване на агонията

06.12.2025 | 09:52 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Очертава се ситуация на „зимата на нашето недоволство“. Не по Стайнбек, съвсем различна е ситуацията. Хората на площада искат оставка.Това заяви пред bTV ген. депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов. 

Той сподели, че си е тръгнал от протеста в понеделник към 22:00 ч. "Не отидох към централата на ДПС, защото очаквах такива провокации, не е за възрастта ми. Видях провокаторите с черните качулки още долу на площада. Всичко това беше организирано. Попитах министър-председателя дали му е докладвана информация от ДАНС за провокатори, които са се врязали с политическа цел на този протест, той каза, че не му е. Или не казва истината, или е изолиран от информационните процеси“, коментира Атанасов.

Атанасов заяви, че управляващите се движат със закъснение. 

„Паралелният център на власт са Борисов и Пеевски, там се взимат всички решения на държавата, най-вероятно чувствителната информация се докладва там.  „Провокаторите бяха там с цел да опорочат мирния протест. Аз съм сигурен, че агенти и служители на ДАНС са били на площада, какво са установили и къде са ги докладвали? Очевидно се даваше възможност на провокаторите да вършат своите пъклени дела. Даниел Митов не е в час. Както Желязков не знае, същата работа е и с Даниел Митов“, допълни той.

Управляващите са като влаковете на БДЖ – движат се със закъснение, според мен с 2-3 седмици закъснение. Поискахме оттеглянето на този брутален бюджет, Борисов искаше също да се оттегли бюджетът, но коалиционните партньори не му разрешиха. От БСП ми подвикваха: „Абе, генерале, на твоя колега генерал Борисов много бързо му омекват коленете”. Управляващите се запъват като магаре на мост“, заяви Атанасов. 

Според него има шанс предстоящият вот на недоверие да мине, а ако правителството не подаде оставка – протестите ще продължат, защото хората не са доволни и искат избори.

„Трябва да се смени съставът на ЦИК, това е състав от преди 4-5 години, има представители на политически сили, на които не им помним имената. Трябва да се възстанови машинното гласуване, ако искаме да се повиши избирателната активност. Имаме готовност за внасяне на поправки в Изборния кодекс“, допълни той.

Депутатът заговори за агония, ако вотът на недоверие не мине сега в парламента. 

„Ще има агония месеци наред. Това е контрапродуктивно за развитието на държавата. Този проектобюджет сега не е с нищо ново, философията на бюджета е сбъркана“, обърна внимание ген. Атанасов.

Той е на мнение, че с арогантното си поведение управляващите изкараха протестиращите на улицата, а бюджетът беше последната капка.

Относно вота на недоверие на ПП-ДБ, Атанасов обясни: „Подкрепата ще бъде от хората на площадите и улиците. Нека управляващите си направят сметка – бих казал, че имат интерес от по-бързото прекратяване на тази агония, защото ерозира доверието към тях. Ако този вот на недоверие не мине, ще се усилят протестите и ще има следващ вот. Хората искат избори.”

Атанас Атанасов ПП-ДБ вот на недоверие протести
