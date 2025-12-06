Задействаха BG-АLERT в Бургаско, две реки преливат

Кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-АLERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен, предаде БГНЕС.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

85 литра на кв.м. е падналият дъжд до момента там.

На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.