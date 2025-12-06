IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задействаха BG-АLERT в Бургаско, две реки преливат

06.12.2025 | 14:10 ч. Обновена: 06.12.2025 | 14:13 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-АLERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен, предаде БГНЕС.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево. 

85 литра на кв.м. е падналият дъжд до момента там. 

На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.

