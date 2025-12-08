IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Турски трафикант изхвърли в морето 37 мигранти, едно дете загина

Инцидентът е станал край гръцкия остров Самос

08.12.2025 | 13:06 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Дванадесетгодишно момче е загинало, разкъсано от витлото на лодка, след като турски мигрант е хвърлил в морето край гръцкия остров Самос 37 мигранти, съобщи гръцката телевизия Скай.

Мигрантите, както и тялото на детето, са били открити от гръцката брегова охрана на плажа Звала на острова, пише местният информационен сайт samos24.gr. 

Според държавната телевизия ЕРТ трафикантът е хвърлил мигрантите във водата, след което се е опитал да избяга. Тогава се е случил инцидентът, при който е загинало 12-годишното момче.

По сведения на АНА-МПА трафикантът е успял да избяга и е изоставил лодката на близък плаж. Гръцките власти го издирват.
мигранти море турски трафикант Гърция Самос
