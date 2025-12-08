Как да се предпазим от фалшиви оферти и промоции за Коледа и Нова година?

Фалшиви оферти, промоции и намаления ни заливат отвсякъде за празничните дни.

"И новогодишните, и коледните празници са най-големите капани. Сега излизат последни настанявания, големи отстъпки. Това трябва да ни подсказва, че може да е измама и трябва да проверим търговеца. В социалните мрежи рискът е голям, защото не знаем кой стои зад обявата", заяви председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски в "България сутрин".

Трябва внимателно да проучим офертата

Това, че е по-евтино, ни действа подсъзнателно и действаме импулсивно и в последния момент, когато измамниците са най-активни, посочи гостът на Bulgaria ON AIR.

"След като видим офертата, трябва чрез други платформи да проверим. Ако искаме, можем да ползваме и изкуствен интелект. Пишем "дайте ми информация за този хотел" и ще ни помогне да стигнем до първоизточника на офертата. Можем да проверим и данни за фирмата, да се свържем с мястото, така бихме се подсигурили, че мястото съществува", обясни Майорски.

По думите му винаги трябва да внимаваме преди да плащаме каквото и да било.

"При случай на подвеждане служителят има право да иска обезщетение и възстановяване на сумата. Винаги когато потвърждаваме оферта, трябва да получим документ със сумата, която сме платили и включеното в цената. Ако не получим такъв, лампата ни трябва да светне", коментира Майорски.

Най-големите капани са онлайн

Според него напоследък само изпращаме жалби и рядко получаваме отговор или трябва да чакаме много.

"И във физическите магазини, и онлайн съществуват капани, но най-големите са в онлайн мрежата, защото трябва да направим проучване, за да видим дали е реално това, което ни предлагат. Онлайн пазаруването също дава позитиви, като в 14-дневен срок можем да върнем стоката каквито и да са причините, което невинаги е така в магазините", изтъкна Майорски.

Той предупреди, че добрите измамници правят сайтове едно към едно с такива, които добре познаваме и стават все по-добри с изкуствения интелект.

Трябва да бъдем по-мнителни и внимателни, за да прескочим момента, в който бихме били излъгани.