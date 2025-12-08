IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Потребителската кошница поскъпва: С 1 лев за седмица, вече достига 100 лв.

Според експертите движението при цените е изцяло резултат от сезонни колебания

08.12.2025 | 16:18 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Потребителската кошница с основни продукти е поскъпнала с един лев за седмица и вече достига 100 лева, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Според експертите движението при цените е изцяло резултат от сезонни колебания, предава БНТ.

Няколко основни зеленчука поевтиняват леко: Лукът и картофите – с 1 ст., морковите – с 2 ст., а най-голям спад има при ябълките – 30 ст. В същото време доматите и краставиците поскъпват.

При млечните продукти кашкавалът отчита ръст от 2 ст., а киселото мляко и яйцата – от 1 ст. Спад има в цените на брашното, маслото и прясното мляко.

От началото на годината оризът е поевтинял с 3 ст., а олиото – с 8 ст. Брашното е поскъпнало със 7 ст., а свинското и пилешкото месо – с 46 ст.

"Пазарът е спокоен, без отклонения от нормалната логика. Дори наблюдаваме сериозно стабилизиране. Тази седмица кошницата се увеличава от 99 на 100 лева", коментира Владимир Иванов, председател на ДКСБТ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кошница храна поскъпване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem