Потребителската кошница поскъпва: С 1 лев за седмица, вече достига 100 лв.

Потребителската кошница с основни продукти е поскъпнала с един лев за седмица и вече достига 100 лева, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Според експертите движението при цените е изцяло резултат от сезонни колебания, предава БНТ.
Няколко основни зеленчука поевтиняват леко: Лукът и картофите – с 1 ст., морковите – с 2 ст., а най-голям спад има при ябълките – 30 ст. В същото време доматите и краставиците поскъпват.
При млечните продукти кашкавалът отчита ръст от 2 ст., а киселото мляко и яйцата – от 1 ст. Спад има в цените на брашното, маслото и прясното мляко.
От началото на годината оризът е поевтинял с 3 ст., а олиото – с 8 ст. Брашното е поскъпнало със 7 ст., а свинското и пилешкото месо – с 46 ст.
"Пазарът е спокоен, без отклонения от нормалната логика. Дори наблюдаваме сериозно стабилизиране. Тази седмица кошницата се увеличава от 99 на 100 лева", коментира Владимир Иванов, председател на ДКСБТ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.