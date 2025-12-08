ЦСКА 1948 не успя да победи последния Добруджа

ЦСКА 1948 и Добруджа завършиха при резултат 0:0 в мач от 19-ия кръг на Първа лига.

"Червените" влязоха в ролята на фаворит в двубоя пред своя публика, но гостите от Добрич оказаха сериозна съпротива и заслужено си тръгнаха с точка от стадиона в Бистрица.

ЦСКА 1948 остава на второ място в класирането, но вече на седем точки от лидера Левски, който в неделя надигра Спартак Варна с 3:1.

Добруджа спечели първа точка при гостуване този сезон, но остава на дъното с 12 точки в актива си.

Преди началото на срещата от ЦСКА 1948 показаха подкрепата си към три от легендите на българския футбол - Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с заболявания, като играчите излязоха със специални фланелки, а на таблото бе изписано "С вас сме!"