BGONAIR Live Новини Днес | 124

Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 8-14 декември

08.12.2025 | 18:12 ч. 0
Снимка: iStock/SolStock

Овен

Някои думи и действия на половинката ще ви накарат да се замислите за силата на чувствата си, смисъла на връзката и до колко той/тя ви оценява. Въпросите ще изплуват неочаквано, подтиквайки ви да започнете разговор, който все отлагате. Бъдете искрени, ако искате да разпалите чувствата и да се сближите като в първия ден.

Телец

Предстоят изненади. По време на уж обичаен разговор и ще видите партньора си по различен начин. Ефектът ще е интересен. Ако връзката е изчерпала съдържанието си, най-вероятно ще се стигне до раздяла. Ако чувствата продължават да са силни, изясняването на обстановката и личните граници ще стабилизира доверието.

Близнаци

Седмицата ще започне с бурен флирт и емоционален подем. Няколко дни след това, обаче, ще настъпи затишие. Ще усетите, че чувствата ви не са толкова ярки, колкото сте си представяли. Преди да направите каквото и да било, помислете дали не се повтаря ситуация от миналото. Избягвайте заключенията, базирани на мимолетни страсти.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии и хороскопи
