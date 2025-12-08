Рибари от Ахтопол притеснени заради танкера: И плаж няма да има, и риба, и почиващи

Бурното море и днес не позволи катер на "Гранична полиция" да достигне до танкера Kairos. След като вчера по въздух, с военен хеликоптер бяха евакуирани трима моряци, днес сутринта кораба напуснаха още четирима души.

"Условията не бяха съвсем леки", уточни военният министър Атанас Запрянов.

"Дойде един хеликоптер, прибра 4 човека и се отиде. Вижте, корабът се движи. Пътува всеки ден и се движи надолу. Предпоставка за екологична криза. Не е добре закотвен, защото всички го наблюдаваме как всеки ден си сменя позицията. Което е трагично този случай, защото най-вероятно има запас от гориво и може да настъпи тежка екологична криза", коментира Митко Киров от Ахтопол.

На борда вчера беше доставена храна, вода и генератор, тъй като на танкерът няма ток. Трима от екипажа ще останат на борда, защото така страната ни няма да има претенции срещу собствеността на кораба.

Евакуираните моряци са настанени в хотел.

"Знаете ли колко мазут има отдолу, вътре в него? Като излезе покрай морето, покрай брега и става страшно. Много страшно става - и плаж няма да има, и риба няма да има, и почиващи няма да има", убеден е рибарят Иван Демирев.

Властите обмислят корабът да бъде изтеглен на безопасно място в пристанището в Бургас или Варна.

"Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя", гневи се рибарят Тодор Инджов.

"Надявам се турската страна да бъде открита и да сподели информация и екипажът да даде информация защо се е наложило да навлезе в български води", каза Запрянов.

От "Басейнова дирекция" са взели проба от водите между Созопол и Резово, за да се установи дали има замърсяване.

Вижте репортажа на Bulgaria ON AIR