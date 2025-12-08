Бюджета на държавата, на НЗОК и на ДОО вече са внесени в НС

Законопроектът за държавния бюджет и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. са внесени в Народното събрание, показа справка на БТА в сайта на парламента.

По-рано днес трите проектобюджета бяха одобрени от Министерския съвет, а преди това и от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Законопроектът за държавния бюджет за следващата година предвижда увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. – от 550,67 евро на 620,20 евро, и осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2025 г., считано от 1 юли на съответната година по т.нар. швейцарско правило.

Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – от 398,81 евро на 460,17 евро. Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши 2 години се повишава от 50 на 75 на сто.

Законопроектът предвижда прилагане на обща политика по доходите чрез увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 10% и отпадане на автоматичните механизми за определяне на размера на възнагражденията в определени сектори, обвързани със средната работна заплата. Запазва се политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Стартира Програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро за 2026 година.

Одобреният законопроект за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. да бъде равен на заложения нов размер на минималната работна заплата от 620,20 евро. От същата дата се определя и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 2300 евро.

Приходите и разходите по одобрения законопроект за бюджета на Здравната каса за 2026 г. са с 444 250 000 евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. – или 9,2% ръст. (БТА)