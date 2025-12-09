Почитаме Света Анна, днес жените не трябва да работят

Православната църква чества днес зачатие на Света Анна - майката на Богородица. Светицата се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството и жените.
Анна обещава да посвети детето си на служба на Бог и на тригодишна възраст Мария е отведена във Втория храм. Източноправославната църква приема Света Анна още от VI век, като тя и Йоаким са наричани Свети и праведни богоотци.
Според народните вярвания нощта, предхождаща празника, е време на заклинания, прокоби и магии. Затова строго се спазват различните забрани - жените не работят нищо, не бива да пипат вълна, за да не се разболеят децата и добитъка; мъжете не бива да излизат от селото, за да не бъдат отвлечени от играещите по поляните самодиви.
Имен ден празнуват Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.