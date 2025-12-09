Почитаме Света Анна, днес жените не трябва да работят

Православната църква чества днес зачатие на Света Анна - майката на Богородица. Светицата се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството и жените.

Анна обещава да посвети детето си на служба на Бог и на тригодишна възраст Мария е отведена във Втория храм. Източноправославната църква приема Света Анна още от VI век, като тя и Йоаким са наричани Свети и праведни богоотци.

Според народните вярвания нощта, предхождаща празника, е време на заклинания, прокоби и магии. Затова строго се спазват различните забрани - жените не работят нищо, не бива да пипат вълна, за да не се разболеят децата и добитъка; мъжете не бива да излизат от селото, за да не бъдат отвлечени от играещите по поляните самодиви.

Имен ден празнуват Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка.