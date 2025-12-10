Парламентът ще дебатира шестия вот на недоверие

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков". Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е „Провал в икономическата политика”. До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета „Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие. Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Именно тогава ще стане ясно дали кабинетът ще запази доверието на Народното събрание.

На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.