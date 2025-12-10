Касите на БНБ ще работят извънредно две съботи поред

Българската народна банка ще работи извънредно в две съботи – 13 и 20 декември 2025 г. от 08.30 до 15.45 ч. без прекъсване.

Причината е силният интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна преди присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

В централната сграда на БНБ в София (пл. "Княз Александър I" № 1) касите ще предлагат единствено стартови комплекти.

В Касовия център на БНБ в столичния квартал "Полигона" (ул. "Михаил Тенев" № 10) ще се извършват две операции: Продажба на стартови комплекти и размяна на монети и банкноти в левове.

От БНБ напомнят, че стартовите комплекти са предназначени за граждани и че извънредната организация цели да улесни хората в подготовката им за преминаването към общата европейска валута.