IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

50-годишната гимнастичка Чусовитина се готви за квалификациите за Олимпиадата 2028

Чусовитина участва в осем поредни Олимпийски игри

08.12.2025 | 10:25 ч. Обновена: 08.12.2025 | 10:26 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бившата световна шампионка по спортна гимнастика Оксана Чусовитина, която навърши 50 години през юни, в момента тренира, за да участва в квалификациите за Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.  

Тя беше почетен гост на финала на Висшата лига по гимнастика за мъже и за жени в руската столица Москва.

„Финалът на Лигата по гимнастика беше великолепен, бях много развълнувана, като гледах състезанието. Искам да се състезавам тук догодина. Ще говорим и ще обсъдим всичко“, каза тя пред ТАСС.

„Не планирах да ходя на Световното първенство в Джакарта тази година, реших да си взема почивка, за да подготвя тренировките си и за четирите уреда. В момента просто искам да тренирам и да не се разсейвам от състезания. Смятам спокойно да се подготвя, за да мога да се класирам за Олимпийските игри през 2028 година“, добави тя.

Чусовитина участва в осем поредни Олимпийски игри (от 1992 до 2021 година), но не успя да се класира за Игрите в Париж 2024. През годините спортистката се е състезавала за националните отбори на бившия СССР, Германия и Узбекистан. От 2013 г. тя отново представя Узбекистан на международни състезания. 
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Оксана Чусовитина Олимпиада гимнастичка
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem