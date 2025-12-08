IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния

Не се примирявайте с този грабеж, чака ни бедност и неравенства

08.12.2025 | 10:48 ч. 20
БГНЕС

Бившият председател на БСП и настоящ лидер на партия "Непокорна България" - Корнелия Нинова, заяви в социалните мрежи, че преправеният бюджет е "по-голяма измама от предишния".

Политикът аргументира позицията си така:

1. Привилегированата каста  увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.

2. Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.

3. Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.

4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028 г. 

5. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.

6. Обезщетението за безработица е замразено. 

7. Намаляват парите за образование.

8. Дългът остава 10 млрд. за 2026 г. и расте всяка следваща. 

9. Дефицитът в новия бюджет е по-висок от стария със 721 млн. 

10. Парите за култура са на санитарния минимум. 

"Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства", настоява Нинова. 

"Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона", завършва тя.

Припомняме, че Нинова бе едно от знаковите лица, присъствали на масовия протест на 1 януари, който доведе до оттегляне на Бюджет 2026, предоговарянето и пренаписването му.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Корнелия Нинова бюджет политика ГЕРБ
