Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния

Бившият председател на БСП и настоящ лидер на партия "Непокорна България" - Корнелия Нинова, заяви в социалните мрежи, че преправеният бюджет е "по-голяма измама от предишния".

Политикът аргументира позицията си така:

1. Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.

2. Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.

3. Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.

4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028 г.

5. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.

6. Обезщетението за безработица е замразено.

7. Намаляват парите за образование.

8. Дългът остава 10 млрд. за 2026 г. и расте всяка следваща.

9. Дефицитът в новия бюджет е по-висок от стария със 721 млн.

10. Парите за култура са на санитарния минимум.

"Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства", настоява Нинова.

"Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона", завършва тя.

Припомняме, че Нинова бе едно от знаковите лица, присъствали на масовия протест на 1 януари, който доведе до оттегляне на Бюджет 2026, предоговарянето и пренаписването му.