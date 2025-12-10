Украйна подготвя нов мирен план, Зеленски изключва възможността за отказ от земя

Украйна се готви да представи на Белия дом ревизиран мирен план, в опит да избегне териториални отстъпки на Русия. Киев е готов да предложи алтернативи, след като президентът Володимир Зеленски отново изключи възможността за предаване на земя, заявявайки, че "няма право“ да го прави съгласно украинското или международното право.

Той направи коментарите след среща с европейските и натовските лидери в понеделник, част от усилията за възпиране на САЩ от подкрепата за мирно споразумение, което включва големи отстъпки за Украйна и за което съюзниците се опасяват, че ще я направи уязвима за бъдещо нашествие.

Украинският президент заяви на пресконференция, че екипът му може да изпрати ново предложение на американците още във вторник, съобщи информационна агенция AFP.

Продължаващата дипломатическа обиколка на Зеленски в Европа е резултат от интензивни разговори между преговарящите от САЩ и Украйна през уикенда, които не успяха да доведат до сделка, с която Киев да се съгласи.

В неделя Тръмп посочи, че смята Зеленски за основна пречка за постигането на мирно споразумение, нещо, което той е определил като ключова цел във външната си политика и което президентът твърди, че ще може да постигне бързо по време на президентската кампания през 2024 г.

Той каза пред репортери, че Русия е "съгласна“ с мирния план, представен на двете страни от САЩ, но че е "малко разочарован, че Зеленски не го е прочел“. Почти едновременно Зеленски заяви, че чака брифинг от главния си преговарящ Рустем Умеров след тридневни дискусии с американските си колеги в Маями, припомня BBC.

"Някои въпроси могат да бъдат обсъждани само лично“, каза Зеленски преди среща в Лондон, на която присъстват британският премиер сър Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц.

Срещата на върха беше широко възприета като демонстрация на подкрепа за Украйна, която се стреми да устои на натиска от Белия дом.

В интервю за Politico, публикувано днес, Тръмп нарече европейските лидери "слаби“.

Може ли Европа да помогне на Украйна?

Относно това дали Европа може да помогне за прекратяване на войната на Русия с Украйна, президентът на САЩ каза: "Те говорят, но не постигат резултати, а войната просто продължава".

От "Даунинг стрийт" 10 дойде съобщение, че е имало съгласие, че водените от САЩ преговори представляват "критичен момент“ за засилване на подкрепата за Украйна и многократно призовава за "справедлив и траен мир... който включва стабилни гаранции за сигурност“.

Но все още не е ясно каква форма ще приеме това.

Докато Обединеното кралство и Франция предложиха разполагането на международни войски в Украйна, няколко ключови играчи в отбраната в Европа, включително Германия и Италия, изразиха скептицизъм относно тази идея.

Също така не е ясно до каква степен САЩ биха били склонни да подкрепят евентуални бъдещи отбранителни споразумения за Украйна.

След разговорите в Лондон Зеленски отлетя за Брюксел, за да се срещне с председателя на НАТО Марк Рюте и председателя на ЕС Урсула фон дер Лайен. По-късно днес Зеленски ще се срещне с премиера Джорджия Мелони в Италия.

Без териториални отстъпки

По въпроса за предаването на земя Зеленски каза: "Русия настоява да се откажем от територии, но ние не искаме да отстъпваме нищо. Нямаме законно право да го правим съгласно украинското законодателство, нашата конституция и международното право. И нямаме никакво морално право".

Зеленски отдавна твърди, че всякакви промени в границите на Украйна ще трябва да бъдат одобрени чрез публичен референдум.

Зеленски заяви пред репортери, че първоначалният план от 28 точки, предложен от САЩ и отхвърлен от Киев и европейските лидери като твърде благоприятен за Русия е бил съкратен до 20 точки, според информационната агенция Интерфакс-Украйна.

Той каза, че от проекта не са премахнати "проукраински“ точки, въпреки че не е имало и "компромис“ по въпроса за територията.

Зеленски посочи контрола над източния Донбас и Запорожката атомна електроцентрала като сред "най-чувствителните“ въпроси.

Първоначалната изтекла версия на подкрепения от САЩ план предлагаше Украйна да предаде пълния контрол над Донбас на Русия, въпреки факта, че силите на Кремъл не са успели да го завземат изцяло след почти четири години война.

Енергията, произведена в Запорожка, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, ще бъде разделена между Русия и Украйна, се казва в проектоплана.

Междувременно град Суми в северозападна Украйна остана без ток за една нощ след атака с руски дрон.

Губернаторът на региона заяви, че повече от дузина дрони са ударили енергийна инфраструктура, което е поредната нощна атака на Русия. Властите проверяват за жертви.

На други места броят на жертвите от една от най-смъртоносните атаки на Русия в района на Тернопол продължава да нараства.

Началникът на полицията в Тернопол заяви, че са открити още две тела след руски ракетен удар по западноукраинския град миналия месец, с което общият брой на жертвите достигна 38, включително осем деца.