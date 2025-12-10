Ще се проведе втори национален протест с искане за оставка на кабинета

Няколко протеста ще има днес в центъра на София през целия ден, съобщиха от столичната полиция. Част от проявите не са регламентирани до момента.

ПП–ДБ свикват национален протест на площад „Независимост“ с искане за оставка на правителството. От коалицията призовават за „трайно отстраняване от властта на Борисов и Пеевски“ и обявяват протеста за продължение на гражданското недоволство от последните седмици. Предишният протест бе безпрецедентен, на улицата излязоха разнородни групи от хора и много млади противници на начина на управление на сега действащото правителство. В София обаче той бе радикализиран.

Вчера в различни градове на страната се проведе митинг на ДПС под мотото „НЕ на омразата!”. От формацията посочиха, че проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета. От „ДПС-Ново начало“ допълниха, че това е отговорът на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза. "Днес дадохме урок по демокрация и любов към България, посочи лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов поясни вчера: "Официално има заявен протест на "Продължаваме промяната", големият протест от 18 часа. Нашата информация е, че ще има протест пред Софийския университет, откъдето ще тръгнат студенти и ще се присъединят към големия протест. Отделно от това получаваме информация от депутат от "Възраждане", че с 6 автобуса ще дойдат техни симпатизанти, включително и депутати, които ще се разположат на стълбите пред БНБ".

В следобедните и вечерните часове в столицата ще има три шествия, съобщи Иван Георгиев от СДВР:

"Като съпътстващи мероприятия има три шествия, които са организирани от студенти. Едното тръгва от "Раковска" - НАТФИЗ, другите две са от Софийския университет. Първото - от НАТФИЗ, събиране около 15 часа със шествие около 17:45, вторите две са от 18 часа".

Парламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков днес.

Вотът поставя на изпитание устойчивостта на управляващото мнозинство на фона на масовите граждански протести от последните седмици и острото политическо противопоставяне. Управляващите заявиха, че вотът е демократично право и ще бъде разгледан по същество.

Докато бюджетът за 2026 година се подготвя за окончателното си преминаване през институциите, улицата дава сигнал, че общественото недоволство и политическата конфронтация далеч не са приключили. .