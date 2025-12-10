IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Шофьор удари велосипедист на пешеходна пътека в Пловдив

Към момента не е ясно какво е състоянието на блъснатия велосипедист

10.12.2025 | 09:54 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кола блъсна колоездач в пловдивския квартал “Столипиново”, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал тази сутрин на кръстовището на улиците “Ландос” и “Крайна”.
По първоначална информация шофьорът на колата отнел предимството на пешеходна пътека, като последвал сблъсък.

На място има полицейски патрул, а колелото все още е на кръстовището, видимо огънато в резултат на настъпилия удар.

Към момента не е ясно какво е състоянието на блъснатия велосипедист.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

инцидент с колело Пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem