Няма замърсяване от заседналия танкер край Ахтопол

Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер край Ахтопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, допълват от ведомството.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море край Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, посочват още от екоминистерството.

От МОСВ допълват, че продължават да следят за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.