IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Няма замърсяване от заседналия танкер край Ахтопол

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води не показват наличие на нефтопродукти

10.12.2025 | 12:50 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер край Ахтопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).  

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, допълват от ведомството. 

Свързани статии

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море край Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, посочват още от екоминистерството. 

От МОСВ допълват, че продължават да следят за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ахтопол заседнал танкер морски води МОСВ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem