Новини Днес | 54

Милена Милотинова представи новия си филм в Мюнхен

"Магията на българското хоро" беше аплодиран и в Германия

10.12.2025 | 12:42 ч. 6
Милена Милотинова представи новия си филм в Мюнхен

След Палма де Майорка, София и Ливърпул, „Магията на българското хоро"  документалният филм на Милена Милотинова, водеща на предаването "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR, беше представен и в Мюнхен.

Премиерата на филма в Германия се състоя по покана на един от трите състава за български народни песни в града - "Мюнхенско хорце" с ръководител Георги Стоянов. 

Филмът е създаден с финансовата подкрепа на ЕС - по проект, спечелен в НФК. Той е заснет по време на 10-тото издание на пътуващия събор "На мегдана на Другата България", който се състоя през юни в Лион и на празника на буквите 24 май в Милано.

Филмът представя запазените в чужбина български  традиции, въплътени в народните песни и танци, в шевиците, носиите на съставите ни зад граница, както и връзката на кирилицата с фолклора. И всичко това - чрез музика, танци и емоционални интервюта на авторката с българи в чужбина, които пазят българското далеч от родината ни, както и с чужденци, запалени по българския фолклор и танцуващи в съставите на българите зад граница.

"Филмът е тържество на българския дух. Много се радвам, че имах възможност да представя филма и в Мюнхен, където се срещнах с още забележителни хора. Оказа се, че емоцията на интервюираните във филма се предава и на зрителите - публиката и в залата в Мюнхен доста живо реагира още по време на самата прожекция, а след премиерата имаше зрители, които казаха, че филмът ги е просълзил," разказа авторката.  

Предаването за българските теми в европейския дневен ред „Брюскел 1“, можете да гледате всяка събота от 17:30 часа по Bulgaria ON AIR.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Брюксел 1 Bulgaria ON AIR
