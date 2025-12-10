ДБ внасят промени в Закона за НСО, искат забрана за охрана на депутати

ДБ внасят промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Целта е забрана на НСО да охранява народни представители, извън председателя на парламента.

Това съобщи съпредседателят на ДБ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти в Народното събрание.

"Внасяме Закон за НСО, с който се забранява да се охраняват депутати, както е във всички държава в ЕС. Охраната на Пееки трябва да бъде свалена, него го пазят НСО, баретите от СОБТ, жандармерията и полицията, както и частна охрана. Трябва да има охрана само председателят на НС. Няма информация за друг депутат, който да има охрана. Охраната на Пеевски е по фалшив сигнал, ще искаме становище на ДАНС по случая". Това заяви Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на НС.

"Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще предложим отново това, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал е. Трябва всеки депутат да бъде равнопоставен", каза Мирчев.

Той напомни и за оставката на шефа на Антикорупционната комисия Антон Славчев и призова ГЕРБ да се подпишат след като Бойко Борисов вече го направи.

Лидерът на ГЕРБ подписа искането за оставката на Славчев в пленарната зала в началото на ноември, оттогава обаче нови подписи не са били нанесени.

По отношение на вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, Божанов заяви, че очакват подкрепа от всеки, в който има "грам политически инстинкт".

"Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Този вот на недоверие и вотът на недоверие на протеста. Хората искат Пеевски да бъде изваден най-накрая от обществено-политическия живот", допълни Божанов.

По думите на Божидар Божанов санкциите по Магнитски трябва да се прилагат. "Вотът на недоверие е вотът на протесиращите от площада. Тази власт вече е паднала. Протестът е подкрепен от все повече хора, дори и те да не са на площада", каза той.

Той посочи още, че ДБ внасят изменение в закона за мерките срещу изпиране на пари, така че най-накрая санкциите по "Магнитски" да се изпълняват спрямо него.