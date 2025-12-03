Скандал в парламента: Мирчев търси Пеевски и се намериха ВИДЕО

Скандали и напрежение отново белязаха началото и на днешния пленарен ден. От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ДБ Ивайло Мирчев иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които той нарече като обидни.
По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", каза в кулоарите на НС Деевски.
Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на "ДПС-Ново начало" в Народното събрание и потърсиха Делян Пеевски за лично обяснение за казаното.
“Да излиза Пеевски”, се чува как казва Мирчев пред стаята на ДПС: “Къде е, звънни му по телефона? Звънни на Пеевски веднага по телефона, звънни му да идва”.
“Тук му е НСО-то, стига сте лъгали”, се чува да казва и лидерът на ПП Асен Василев.
“Аз няма да мръдна от тук, докато не дойде, давай, звънни му”, се чува да крещи Мирчев.
След това пристига и самият Пеевски.
“Стига си лъгал, бе. Хората казват да изчезваш. Няма да лъжеш", казва му Мирчев.
“Изчезвай”, крещи и Пеевски.
"Защо го пазите, бе, как не ви е срам", обърна се към охраната ядосаният Мирчев.