Здравните специалисти на протест, Кирилов им обеща по-високо възнаграждение

Медицински сестри, лаборанти, акушери и други здравни специалисти излязоха на протест заради срамно ниските възнаграждения и неизпълнените обещания на управляващите за по-високи заплати.

Протестните действия бяха организирани от 11:00 до 12:00 часа. Служителите, които не бяха на дежурство, изразиха несъгласието си пред лечебното заведение с плакати с надписи – "Да на достойния труд – да на достойното заплащане", "Не на търговията със здраве". Работещите по това време носеха ленти с надпис "Аз протестирам".

Десетки медицински лица от Александровска болница излязоха в 11.00 часа днес пред арката на болницата и заявиха недоволството си. На реверите си носят протестни лентички с надпис „Аз протестирам, искам реформа“.

Специалистите по здравни грижи настояват за стартова заплата от 1550 евро за всички, независимо от местоработата им. Те са категорични, че трудът им се подценява и настояват за нормални условия на труд и уважение към квалификацията им. Бяхме излъгани за пореден път. Казаха ни една сума, сега няма пари за нас. Вечно сме подценени, не се уважава нашият труд и квалификация. Хората работят на две-три места, за да могат да си издържат семействата, оплакват се медицинските специалисти.

Протести се провеждат в цялата страна - Кюстендил, Дупница, Сливен, Смолян, Старозагорско, Пазарджик, Ловеч, Перники други градове в страната.

Здравният министър Силви Кирилов им отговори

От догодина ще разпределим много сериозен финансов ресурс за специалистите по здравни грижи, каза на брифинг пред медиите министърът на здравеопазването Силви Кирилов след среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Изказването му е в отговор на въпрос дали ще имат увеличение на заплатите от догодина.

Вчера министърът на финансите Теменужка Петкова каза стойността 100 млн. евро и я потвърждавам. Парите са по европейска програма, допълни министър Кирилов. По неговите думи гаранцията за увеличението е, че министър Петкова и правителството са идентифицирали проблема. А на нас остава грижата да намерим механизмите, отбеляза министърът.

Изключително доволен съм от срещата. Темата беше много отдавна назряла, това не ни е първата среща. Имахме различни варианти и сега тръгваме по по-различен път. Оптимист съм, че ще постигнем добър резултат, който да удовлетворява тези много важни специалности, каза още министърът Кирилов.

Министерството на здравеопазването ще разработи нова програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи. Тя ще бъде готова до два месеца и е финансово подсигурена с допълнителни 100 млн. евро от оперативните програми, съобщи вчера заместник-министърът на здравеопазването Явор Пенчев в публикация във Фейсбук.

КНСБ подкрепи протеста

От КНСБ припомниха, че на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 8 декември КНСБ не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, от който отпаднаха първоначално предвидените средства за минимални стартови заплати.

На състоялата се на 9 декември в Народното събрание комисия за първо четене на Бюджет 2026 КНСБ отново многократно настоя да се предвидят средства за увеличение на възнагражденията на заетите в сектор "Здравеопазване". В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти.

От КНСБ припомниха още, че от април 2024 г. няма съгласие за сключване на нов отраслов колективен трудов договор в нарушение на принципите на социалния диалог.