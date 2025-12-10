Д-р Брънзалов: Нужно е постепенно вдигане на здравната вноска

Българският лекарски съюз вижда каква е икономическата ситуация в страната и подкрепя бюджета на НЗОК, защото разбрахме, че политиците нямат желание да вземат отношение за по-доброто финансиране на системата на здравеопазването. Повтаряме от доста дълго време, че 8% здравноосигурителна вноска за българите е недостатъчна. Трябва да се преразгледа и кой плаща.

Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в "България сутрин".

По думите му само държавните служители са около 550 000 души, които не плащат.

"Два процента повече ще даде глътка свеж въздух. Правилният вариант е постепенно вдигане на здравноосигурителната вноска. Една част от съсловието е тръгнало на протести. Не мисля, че неприемането на бюджета ще реши проблемите, те са по-кардинални", допълни д-р Брънзалов за Bulgaria ON AIR.

Работим "на кръпки" заради нестабилната политическа обстановка, убеден е той.

"Здравният министър много добре разбира, че вече има прецедент в системата и младите лекари, които специализират, парите им са осигурени. Всяка една дейност, не само в нашата сфера, за да се свърши нещо, трябват основни оборотни средства и труда. При много от нас тази добавена стойност липсва. Дейността трябва да бъде правилно оценена", коментира гостът.

Лекарите ще намалеят от 5 до 10%, а сестрите от 10 до 20% до 2040 г., прогнозира д-р Брънзалов.

"Ако се запази 8% здравноосигурителна вноска и 5% от БВП, ще има огромни загуби до 2040 г. Много лечебни заведения няма да издържат финансовото. Цели райони ще бъдат оголени. Това са го казали хора, които разбират от икономика. България има много болници, но доста не функционират като такива. Против сме да се финансират структури. Немалка част могат да станат болници за долекуване", обясни той.